¿Quién es Hope Solo? La legendaria y polémica exportera de Estados Unidos

La guardameta estadounidense no ha sido llamada a su Selección desde 2016, recordando sus controvertidas declaraciones.

Sería imposible imaginar el éxito reciente de la Selección femenina de sin Hope Solo. La exguardameta colgó los guantes en 2016, pero sigue siendo referente en el balompié femenino, que vive actualmente un apasionado campeonato Mundial.

Y es que la influencia de Solo con la Selección de las Barras y las estrellas no se puede negar. Ganó 202 partidos vistiendo la camiseta nacional, dos medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012, además de llevarse la Copa Mundial en el año 2015 y dos guantes de oro a la mejor guardameta en 2011 y 2015, marcando a una joven generación de jugadoras con su estilo seguro y espectacular bajo los tres palos.

La arquera de 37 años está trabajando con la cadena BBC para cubrir el Mundial 2019, llevándose los titulares de los diarios por su franqueza y estilo directo de decir las cosas sin el menor tapujo.

En 2016 finalizó su carrera de la forma menos esperada, pues en los de Río, Estados Unidos fue eliminado en cuartos de final ante , perdiendo en tanda de penales y decepcionando profundamente, pues eran favoritas para llevarse la presea de oro.

Solo explotó en los vestidores, llamando "cobardes" a las jugadoras Nórdicas, haciéndose acreedora a una sanción de seis meses que terminó alargándose permanentemente. Posteriormente se dijo molesta por su castigo, asegurando que había sido sancionada por motivos internos e intentar evitar la desigualdad económica entre sus compañeras.

En días recientes se volvió a expresar mal de la actual entrenadora norteamericana, señalando su poco caracter para manejar al grupo. "Jill Ellis no es la líder que deseo que sea. Depende en gran medida de sus asistentes. No soporta trabajar bajo a presión, pero eso muchas ocasiones no importa por la calidad de las jugadoras. Siempre encontrábamos la manera de ganar", dijo.

Igualmente ha vivido una turbulenta relación con su esposo Jerramy Stevens, viviendo distintos casos de violencia intrafamiliar e incluso teniendo líos con la ley en más de una ocasión.

Genio y figura, el legado de Hope Solo siempre estará ligado a la polémica. Su impecable calidad bajo los postes siempre irá acompañada de un caracter explosivo y que no se guarda nada. Si Estados Unidos es uno de los equipos con más caracter, en buena parte tiene que ver su el legado de su exportera.