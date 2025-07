Alexia Putellas tiene en la mira un histórico Balón de Oro Femenino, con la superestrella del Barcelona y España preparándose para la Eurocopa.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

La centrocampista de 31 años fue reconocida por primera vez como la mejor jugadora del planeta en el fútbol femenino en 2021. Defendió con éxito ese título un año después, aparentemente sin nada que detenga a la elegante catalana.

EL PANORAMA GENERAL

Putellas, sin embargo, sufrió daño en los ligamentos de la rodilla en la víspera de la Euro 2022, una lesión que la mantuvo al margen durante casi un año. Un largo camino de recuperación ha llevado a la ícono del Barça de regreso a la cima del fútbol mundial.

Getty Images Sport

¿QUÉ DIJO PUTELLAS?

Antes de luchar por la gloria continental con España, Putellas ha dicho sobre la posibilidad de convertirse en la primera mujer en ganar tres Balones de Oro: “El premio individual no es algo demasiado importante para mí. Pero mostraría que has hecho algo bueno y, desde donde vengo, desde lo más bajo de lo más bajo después de la lesión, le daría algún valor al esfuerzo puesto en la recuperación. Ya veremos, pero lo más importante es ganar la Euro.”

¿SABÍAS QUE?

La colega nacional e internacional de Putellas, Aitana Bonmatí, ha ganado los dos últimos Balones de Oro, pero se enfrenta a una feroz competencia por ese premio en 2025. Putellas añadió: “Sin duda, soy una Alexia mejor. Me conozco mucho mejor, conozco mis cualidades, sé en qué he estado trabajando. Al final, todo el sufrimiento te hace evolucionar como persona y como atleta. He aprendido a manejar mucho mejor los malos momentos, así como los buenos momentos.”

Getty Images

¿QUÉ SIGUE?

Putellas anotó 17 goles para el Barça en la temporada 2024-25 y, tras haber ayudado a España a ganar la Copa del Mundo en 2023 y un triunfo en la Nations League en 2024, está decidida a completar su colección de medallas en suelo suizo este verano.