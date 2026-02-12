Historia del «Cant del Barça»: letra, vídeo y significado del himno oficial del Barcelona que se escucha en el Camp Nou

El himno oficial del Barcelona, llamado«Cant del Barça»(«Himno del FC Barcelona» en español o «Himne del FC Barcelona» en catalán), fue escrito en 1974 como parte de las celebraciones del 75.º aniversario del club.

La letra fue escrita por Jaume Picas y Josep M. Espinàs, y la música compuesta por Manuel Valls Gorina.

Se interpretó por primera vez como un «karaoke gigante» durante un partido contra la selección nacional de Alemania Oriental el 27 de noviembre de 1974, durante las celebraciones del aniversario, con un coro de 3500 voces dirigido por Oriol Martorell. Más tarde, cuando Joan Laporta asumió la presidencia en 2003, abogó por que la letra se mostrara en las pantallas del estadio.

El himno refleja maravillosamente el carácter inclusivo del club, con versos como «No importa de dónde vengamos, del sur o del norte, ... Una bandera nos une».

Letra del himno del Barcelona «Cant del Barça»

Tot el camp

Es un clamor

Som la gent blaugrana

Tant se val d’on venim

Si del sur o del norte

Ahora estamos de acuerdo

Estamos de acuerdo

Una bandera nos une

Blaugrana al viento

Un grito audaz

Tenemos un nombre, todo el mundo lo sabe

¡BARSA BARSA BAAAAARSA!

Jugadores

Aficionados

Unidos permanecemos

Tantos años llenos de esfuerzo

Hemos gritado tantos goles

Y se ha demostrado, se ha demostrado

Que nadie podrá doblegarnos

Blaugrana al viento

Un grito audaz

Tenemos un nombre, todo el mundo lo sabe

¡BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Vídeo de los aficionados del Barcelona cantando el «Cant del Barça».

Traducción al inglés de la letra del «Cant del Barça»

Todo el campo

Todo el estadio

Es un clamor

grita con fuerza

Somos la gente blaugrana

Somos los seguidores azul y granate

No importa de dónde venimos

No importa de dónde venimos

Si del sud o del nord

Ya sea del sur o del norte

Ahora estamos de acuerdo, estamos de acuerdo

Ahora todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo

Una bandera nos une

Una bandera nos une como hermanos

Blaugrana al viento

Azul granate al viento

Un grito valiente

Un grito valiente

Tenemos un nombre que todo el mundo conoce

Tenemos un nombre que todo el mundo conoce

¡Barça, Barça, Baaarça!

Jugadores

Jugadores

Seguidores

Aficionados

Todos juntos somos fuertes

Unidos somos fuertes

Son muchos años llenos de afán

Muchos años llenos de apoyo

Son muchos goles que hemos gritado

Hemos celebrado muchos goles

Se ha demostrado, se ha demostrado

Y hemos demostrado, hemos demostrado

Que nunca nadie podrá separarnos

Que nadie podrá separarnos nunca

Blaugrana al viento

Azul granate al viento

Un grito valiente

Un grito valiente

Tenemos un nombre que todo el mundo conoce

Tenemos un nombre que todo el mundo conoce

¡Barça, Barça, Baaarça!

