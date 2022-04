Hinchas de la U exigen la renuncia de Santiago Escobar

Este fin de semana, Coquimbo Unido derrotó a Universidad de Chile en duelo que significó la quinta caída del equipo que dirige Santiago Escobar que sigue mostrando falencias que se arrastran desde procesos anteriores. De hecho, los azules no perdían frente a los Piratas desde marzo de 2001, hace 21 años.

En ese sentido, crecen los cuestionamientos hacia el técnico colombiano de 58 años puesto que la escuadra estudiantil se ubica, de momento, en el undécimo casillero con 10 unidades, a solo dos puntos de ingresar a la zona de descenso que por ahora abre Unión La Calera.

Por lo mismo, los fanáticos del cuadro estudiantil exigieron la renuncia del nacido en Medellín con rayados en el Centro Deportivo Azul, pero también apuntaron a Michael Clark, presidente de Azul Azul.

"Renuncia Escobar", "Hasta cuando te escondes Clark da la cara", "Respeten la cantera de la U", fueron algunos de los descargos de los hinchas que aparecieron en el complejo de entrenamiento de la comuna de La Cisterna. Además, hubo lanzamiento de tronadores tras los escritos.

Tronadores en el CDA tras los rayados. (2/2) pic.twitter.com/iF4MrAekEJ — Felipe Inostroza (@Felipe_Ins) April 11, 2022

Cabe recordar que la antesala al cruce en el Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la novena fecha del Campeonato Nacional, el estratega cafetero descartó poner su cargo a disposición e indicó que su deseo es continuar al mando de los laicos hasta diciembre. "Aún en este momento difícil nos sentimos fuertes. Hay un contrato hasta diciembre y yo quiero continuar", dijo.

Mientras que después del choque ante los de Patricio Graff, el DT expuso: “Ha sido el mejor partido que jugó la U. Si vamos a analizar el resultado, no servirá de mucho. Este grupo está para seguir mejorando (...). El partido se pierde por no definir las cinco oportunidades de gol que tuvimos. Estoy triste, dolido, pero orgulloso de estos muchachos, porque están intentando. Que los resultados no se están dando, acepto; es mi responsabilidad. Vamos a buscar salir de esa incómoda posición, donde ha estado el equipo. Una institución tan grande no se merece estar ahí", cerró.