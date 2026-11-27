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Hertha BSC vs. Karlsruher SC: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 13 28 nov 2026 - 07:00 Olympiastadion

El Hertha BSC recibe al Karlsruher SC en el Olympiastadion de Berlín en un partido de la 2. Bundesliga. El líder se enfrenta a un rival de la mitad inferior de la tabla.

El conjunto berlinés llega con confianza. El equipo de Stefan Leitl ganó por 4-0 al Energie Cottbus en su último partido y suma cinco victorias en sus cinco encuentros oficiales más recientes.

El central Linus Gechter desempeña un papel clave. El futbolista de 22 años ha disputado todos los minutos de los partidos oficiales jugados hasta ahora y ha despertado el interés del Borussia Dortmund. Leitl no quiere saber nada de ello y anunció que luchará para que el jugador formado en el club se quede.

El Karlsruher SC llega a Berlín con sensaciones encontradas. Su último partido, ante el Osnabrück, acabó 0-0 y antes perdió en Bochum.

Maximilian Senft también tiene que resolver una cuestión de plantilla. El atacante Louey Ben Farhat, fichado en verano por el SC Freiburg y cedido de nuevo al KSC, no ha pasado de desempeñar un papel secundario esta temporada.

Los objetivos están claros: el Hertha quiere defender su ventaja en lo alto de la tabla y el Karlsruhe necesita puntos en la lucha por evitar el descenso. Aquí te contamos dónde ver el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Hertha BSC y el Karlsruher SC?

El Hertha BSC ha ganado sus cinco últimos partidos oficiales, con doce goles a favor y solo uno en contra. En el más reciente venció por 4-0 al Energie Cottbus. Antes, el conjunto berlinés ganó 2-1 al VfL Wolfsburg y 3-0 en Kaiserslautern. El Hertha dejó su portería a cero en cuatro ocasiones.

El Karlsruher SC suma una victoria, un empate y tres derrotas, con cinco goles a favor y doce en contra. En su último partido, el KSC empató 0-0 con el Osnabrück. El 1-6 ante el Magdeburg fue su derrota más abultada de esta serie, mientras que en Heidenheim ganó 2-1.

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