Hernán Torres: "Aquí todos somos responsables"

Primera División de Costa Rica: El DT de Alajuelense confesó haberse ido "caliente" tras el empate que los marginó de la lucha por el título.

Alajuelense tuvo que resignarse a decirle adiós a la lucha por el título en el Clausura después del empate 2-2 con Herediano, en una temporada en la que este final parecía previsible ante su andar intermitente.

Igualmente, Hernán Torres, técnico de La Liga, volvió a mostrar su decepción al notar que su equipo pudo haberse llevado el triunfo. "Salimos calientes, nuevamente fue un partido en el que generamos opciones para anotar y no lo conseguimos. A lo largo del encuentro tomamos malas decisiones, aquí todos somos responsables", aseveró el colombiano.

Pese a hablar de manera generalizada, Torres no dudó en elogiar a sus futbolistas. "Los jugadores lo dieron todo en cada partido, de eso no me puedo quejar, lo intentamos de todas maneras, no fue fácil trabajar en un grupo con 14 lesionados, de los cuales muchos fueron referentes. Para mí eso fue un aprendizaje, nunca me había sucedido como técnico", analizó.

Y en torno a su futuro, el entrenador cafetero comentó: "Mi continuidad la conversaré con la directiva, tengo contrato hasta diciembre, al final haremos evaluaciones y tomaremos una decisión... Tengo un compromiso y una responsabilidad con este equipo".