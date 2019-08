Héctor Ramos analizó su debut con Alianza

El boricua tuvo sus primeros minutos de juego ante el San Francisco panameño.

Héctor Ramos debutó con Alianza el jueves pasado en la Liga Concacaf en el partido que ganaron 5-1 al San Francisco. El puertorriqueño contó cómo vivió este primer juego con los paquidermos.

“Contentísimo y más por el resultado, es un honor estar de nuevo en el país otra vez, jugar mi primer partido y ganar. Ya estaba recuperado de la lesión pero estaba esperando la transferencia internacional pero gracias a Dios llegó esta semana”, expresó un emocionado Ramos al periódico El Gráfico.

"Me sentí algo perdido porque tenía tiempo de no jugar y no había podido participar en los amistosos, pero espero seguir mejorando”, agregó el boricua en la zona mixta tras el gran triunfo en el torneo regional.