Héctor Moreno reveló que tuvo una oferta del Barcelona

El central de la Selección mexicana reconoció que pudo marcharse al club catalán, pero la lesión contra Holanda impidió su traspaso.

Héctor Moreno tuvo un importante recorrido en Europa, demostrando su nivel en campeonatos como La Liga o . El central de la Selección mexicana reveló que cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera tuvo una oferta del Barcelona, pero el traspaso no se dio por la lesión que sufrió en el duelo contra Holanda, por los octavos de final del Mundial Brasil 2014.

"Seguramente hubiera sido diferente (si no me lesionaba) ya que no solo había pláticas con , sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera. Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida", confesó Moreno a TUDN.

La lesión de Moreno se produjo en el primer tiempo del duelo contra , luego de una pérdida en la salida con balón dominada desde el fondo. El canterano de Pumas llegó con lo justo al cierre, pero en el choque con Arjen Robben se llevó la peor parte y sufrió una rotura de tibia y peroné, que lo sometió a un largo proceso de recuperación antes de volver a jugar con el .

Tras no concretarse su traspaso al Barcelona, el central pasó por clubes de la talla de , y , siendo estos dos últimos equipos en los que nunca pudo consolidarse como un referente en la defensa. Actualmente milita en el Al-Gharafa SC del futbol de , donde ha disputado un total de 16 partidos y ha marcado en un par de oportunidades.