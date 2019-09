Héctor Moreno: "Se exageró mucho contra Argentina por el resultado"

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, recién fichó por el Al Gharafa qatarí durante el mercado de verano.

Héctor Moreno no cree que el 4-0 de ante en el último amistoso haya reflejado lo que en verdad pasó en el campo. Para el defensa, quien no alineó en dicho partido, la goliza engañó a los aficionados y medios de comunicación, quienes explotaron de enojo luego del compromiso de la Fecha FIFA.

"No me tocó jugar contra Argentina y siento que se exageró mucho por el resultado. Preocupa el tema que no hay más gente de lo que pudiéramos tener en la , pero también no depende de un solo jugador", señaló en entrevista con Marca Claro cuando le preguntaron por los errores de Néstor Araujo, zaguero que cometió un par de pifias que se tradujeron en anotaciones en contra.

También descartó que el tema o la razón del mal nivel de los centrales esté relacionado con los foráneos e incluso los halagó: "Yo soy el primero que apoya que haya extranjeros porque eso te hace competir. Tuve a las mejores personas en mi carrera que me ayudaron a crecer y Darío Verón fue uno de ellos. No hay que estar peleado con el extranjero porque te ayudan a crecer y motivan".

Por otro lado manifestó que todavía se ve con nivel de Selección y que se visualiza en la Copa del Mundo 2022 a pesar de sus 31 años de edad.