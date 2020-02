Hazard vuelve para acompañar a Bale y Benzema

El belga y el galés, titulares ante el Celta; el ex del Chelsea no juega desde noviembre pasado; Modric, Isco y Mendy (apercibido) son suplentes.

Después de que Zinedine Zidane confirmara el sábado que era hora de que Eden Hazard volviera al equipo, la expectativa por ver al internacional belga en el once para recibir al Real de Vigo no hizo más que crecer. Este domingo, a poco más de una hora para el compromiso de la jornada 25, el club blanco anunció una alineación inicial en la que finalmente sí estará el ex del . También estará de inicio Gareth Bale.

ALERTA MENDY A DOS SEMANAS DEL CLÁSICO

En ese sentido, el , que debe ganar para volver a tener tres puntos de ventaja sobre un que ya ganó al en el Camp Nou, salta al terreno de juego con Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Hazard, Bale y Benzema. En el banquillo estarán Areola, Militao, Modric, Jovic, Isco, Mendy y Vinicius.

Por otra parte, con el Clásico frente al Barcelona a la vista, y con la suplencia confirmada por parte del apercibido Ferland Mendy, se espera que el defensa francés se juegue la quinta tarjeta amarilla el próximo fin de semana ante el , salvo que Zidane lo saque este domingo en la segunda parte o lo deje fuera del equipo también en . Si ve una tarjeta más, Mendy no podrá estar en el Bernabéu contra los vigentes campeones de el próximo 1 de marzo.

Cabe recordar que Mariano Díaz y Marco Asensio son los únicos dos futbolistas lesionados en la plantilla del Real Madrid, por lo que Zidane tenía a disposición a casi todos sus jugadores. Además, el Madrid no tendrá ningún partido entre semana, a la espera del choque con el del próximo 26 de febrero, que llegará cuatro días después de la visita al Levante del próximo 22 de febrero.