Hazard hace autocrítica: “Todavía no soy ningún galáctico”

Eden Hazard compareció en rueda de prensa previa al Madrid-Brujas de Champions League donde aseguró que se siente bien y sueña con ganar y marcar.

Eden Hazard vive las horas previas a su debut en Champions League con el Real Madrid donde se enfrentarán al Brujas.

“Todavía no soy un galáctico. Tengo que demostrar que puedo ser un galáctico y que puedo ser el mejor del mundo, todos los que han pasado por aquí lo han hecho. El número 7... tengo que ser yo el que puede ser el mejor jugador del mundo. No dudo de mis habilidades".

El belga desveló cómo cree que será el primer día con la camiseta blanca en la máxima competición europea.

“Me lo imagino con muchos goles, con una victoria. Será difícil tras perder en París y por eso tenemos la obligación de ganar”.

Estado de forma y las críticas

Hazard asegura que “tengo que mostrar mi mejor nivel para que esté el público orgulloso de mí”. Explica sus sensaciones respecto a su sequía goleadora y de juego.

“Me siento al 100% y solo me falta marcar goles y que sea decisivo, cuando encadene buenos partidos todo será más fácil".

Señala que “la gente espera mucho de mí, no me molesta. La gente ha visto todo lo que he hecho antes y tengo que mostrar mi mejor nivel para que estén orgullosos de mí”.

Qué le pide Zidane

Hazard explica que “todos aprendemos simplemente cuando habla Zizou, muchos entrenadores me han enseñado cosas pero con él hablo en francés y eso es mejor”.

Añade que “el entrenador me dice que intente regatear más. Tengo que ser yo el que tiene que marcar la diferencia".