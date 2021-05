Hazard se pronuncia: "No era mi intención ofender a la afición"

El futbolista del Real Madrid se ha expresado en redes sociales tras la ira de la afición blanca.

Uno de los hombres más buscados ha sido Eden Hazard. El futbolista belga ha estado en el punto de mira tras las imágenes en las que aparecía junto a un futbolista del Chelsea riéndose tras la eliminación del Real Madrid.

Unas horas después del partido, el delantero ha usado sus redes sociales para disculparse. A través de una 'storie' de Instagram, Hazard ha expresado que no era su intención ofender a la afición merengue.

El mensaje de Hazard a la afición del Real Madrid

"He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid", rezaba el mensaje, que estaba escrito tanto en inglés como en castellano.