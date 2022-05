Hazard: "Llevo dos años con dolor en el tobillo"

El belga, desde la concentración de su selección, asegura que nunca ha pensado en irse y que espera recuperar "la confianza en su cuerpo"

Por Jorge C. Picón - El final de temporada de Hazard no ha sido buena en lo futbolístico, pero si que ha conseguido mediante su actitud y sus declaraciones convencer al aficionado del Madrid. En Cibeles quiso pedir disculpas por sus malos primeros tres años y desde la selección belga ha querido repetir el mensaje con más detalle y explicando los problemas que ha vivido.

"Fui al Real Madrid para poner la guinda al pastel de mi carrera. Fui al mejor club del mundo en mi mejor forma y hasta ahora no me ha ido tan bien. Así que estoy triste y decepcionado", dijo en conferencia de prensa. “Nunca pensé en irme. Llevo año y medio o dos con dolor en el tobillo. Pero ahora me siento mejor otra vez. Sé que si llego al nivel todavía puedo dar mucho. Ahora quiero hacer una buena preparación y luego espero tener minutos de juego. Quiero demostrar que mi carrera aún no ha terminado", añadió con convencimiento.

Hazard achaca su bajo rendimiento a los problemas físicos que ha sufrido este tiempo. "Estoy seguro de que todavía tengo años buenos en mí. Tengo que recuperar la confianza en el campo, tengo que anotar y regatear de nuevo. Tengo que recuperar la confianza en mi cuerpo", explicó.

Halagos a Hazard y Courtois

Tras ganas su segunda Champions, la primera con el Madrid, Eden quiso ensalzar la figura de Courtois, clave en el partido contra el Liverpool. "Lo conozco desde hace diez años y Thibaut ha sido siempre excepcional. En el Chelsea, en Bélgica y en el Real Madrid. Ahora fue en una final de la Liga de Campeones, así que mucha gente lo notó. Pero llevo diciendo mucho tiempo que es el mejor portero", dijo de su compatriota.

También se rindió a Karim, líder futbolístico de los blancos sobre el terreno de juego, para el que pidió el Balón de Oro. "Tiene que ser para Karim. El resto no deberían tener opciones. Por ejemplo, De Bruyne y Courtois también tuvieron una excelente temporada, pero creo que Karim debería ganarlo este año. Se lo merece. Courtois debería estar entre los 5 primeros", expresó.

Por último, dejó la puerta abierta a una retirada de su selección tras el Mundial de Qatar. "Ya lo hablé con mi familia. No he decidido todavía. También dependerá de cómo me sienta. Si todavía tengo tantas lesiones el año que viene, me detendré. Pero no sé aún", sentenció.