Hay Tevez para rato: "¿Quién dijo que me retiro a fin de año?"

A Carlitos se le termina el contrato a fin de año, pero descartó que esté pensando en colgar los botines: "Yo no dije nada..."

Desde que volvió de que a Carlos Tevez le están contando los días para su retiro. El Apache tiene contrato hasta fin de año y tras la derrota ante River en Madrid todo parecía apresurarse. Pero la llegada de Alfaro y este título número 27 que le permite empezar a alejar los fantasmas de las finales pasadas lo animan a estirar lo más posible su presente.

"¿Quién dijo que yo me retiro a fin de año? Yo no dije nada...", expresó Carlitos en una entrevista en medio los festejos. Aunque, después, aclaró: "Cada vez me queda menos, pero no tengo la decisión tomada. Por ahora quiero disfrutar esto, que es hermoso. Es como ganar el primer campeonato".