Hasta pronto, 'Piquembauer'

Rubén Uría analiza el repentino adiós de Gerard Piqué

Gerard Piqué se aparta. Cuelga las botas. Después de meses de sufrimiento, de interiorizar que se había roto el amor de tanto usarlo, ‘Piquembauer’ da un paso al costado para no decir adiós con la amargura del jugador en el ocaso al que le queda el orgullo de haber sido y el dolor de ya no ser. Ya no se siente parte de la solución y por eso no desea embarrar su carrera siendo parte del problema. Piqué se va por iniciativa propia, se va antes de que le echen, por sorpresa, anticipándose al cruce, con energía y sin los tacos por delante. Sin previo aviso al club ni al vestuario, tomando la iniciativa para que un adiós traumático acabe siendo un final aplaudido, por todo lo alto, conforme a su estatus de leyenda. Su carrera exigen y merece respeto. Uno al que se le faltó con gratuidad, porque de vez en cuando, a los aficionados se les llena la memoria de olvido. Piqué se va de la que ha sido, es y siempre será su casa. Se va antes de que le echen, sabiendo que no contaban con él, dolido por unos pitos injustos, asumiendo que le han querido tirar porquería encima y haciendo un último servicio al club que ama, contestando a los que le tachan de pesetero al renunciar a año y medio de sueldo. Se va uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Lo deja el mejor defensa de la historia del Barça, que siempre fue la segunda piel de Gerard.

Piqué, rebelde con y sin causa, nunca fue un mártir. Siempre le gustó el salseo, el exceso, el pisar los charcos, ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Siempre le fue la marcha.

Nadie le pidió un certificado de españolidad, ni una declaración jurada sobre la patria, ni una rueda de prensa para manifestar a quién quiere más, si a papá o a mamá.

Piqué se limitó a defender la camiseta de la selección con esfuerzo y honradez en todas las competiciones para las que federativos y seleccionador le convocaron. Lo hizo contribuyendo a su progresión profesional, pero sin esconder sus ideas- qué mal visto está esto en este país, oigan-, al punto que decidió posicionarse en favor de una consulta por el derecho a decidir de Cataluña, algo que no le convierte ni en separatista, ni en independentista, por mucho que insista el suministro de estramonio. En 2013, en una entrevista El País, Piqué se expresó así: “No entiendo al catalán que quiere que pierda España. Cada uno puede pensar lo que quiera pero ¿por qué estás deseando que le vaya mal a gente como tú, del Barça y además catalanes?". Imaginen qué bien sentaron esas declaraciones en el núcleo duro del independentismo. Discurran por un momento que, si Piqué tuviese ansias secesionistas, esas declaraciones le dejaron en el peor lugar posible. Hay que ser muy cobarde para no ver valentía en esas palabras.

Piqué, haciendo uso de su libertad de expresión- como hacen los que le pitan, como hacen los que silban el himno de España, aunque a algunos no nos guste-, decidió manifestarse a favor del derecho a decidir de Cataluña, que no a favor de su independencia – no es lo mismo dos pelotas negras que dos negras en pelotas-, tal y como han hecho los Gasol, a los que nadie, hasta ahora, ha pitado en una cancha de baloncesto cuando jugando con España. Volvamos a Piqué: desde que decidió exponerse en La Diada, sin miedo a ser juzgado por medio país, vistió la camiseta de su club y de la selección en repetidos encuentros. En ninguno fue silbado. Con España jugó en Vigo, Huelva y Sevilla. Allí, con la camiseta de la selección, que es de todos y no de unos pocos, habiéndose manifestado a favor del derecho a decidir de los catalanes, fue aplaudido. Todo cambió cuando Piqué, catalán y culé, por ese orden, decidió bromear, en una celebración de un triplete histórico, a costa del eterno rival, haciendo todavía más famoso a Kevin Roldán. Desde entonces, Piqué ha disputado dos partidos con la selección en territorio español. Uno, en León, donde fue pitado cada vez que tocaba la pelota. Y otro, en Oviedo, donde parte del público le abucheó. Allí era tan catalán como siempre, tan culé como siempre y tenía las mismas ideas políticas que tuvo siempre. No cambió Piqué, cambió el público. ¿Qué había provocado ese cambio de actitud? Algo imperdonable: su chanza al Madrid.

¿Por qué no se pita a futbolistas que se sienten catalanes, que son culés y que, en lo más profundo de su ser, no aprecian al Madrid como rival deportivo? Sencillo. Porque ninguno de ellos, catalanes y culés, tuvieron la torpeza o las narices de lograr que media España, después de un triplete antológico del Barcelona, pudiese soltar una buena carcajada a costa de la famosa fiesta de Cristiano y del Madrid. Algo que muchos consideran una afrenta, algo que otros ven digno de cadena perpetua y algo que la mayoría, incluso algunos madridistas, consideran parte del pique y la rivalidad deportiva que suele existir. Algo que no es elegante, pero que sucede, desde que el fútbol es fútbol y desde que uno tiene uso de razón. Algo que hacen los del Atleti con los del Madrid, los del Madrid con los del Atleti, los del Betis con los del Sevilla y los del Sevilla con los del Betis. El día que eso no suceda, igual el fútbol es ajedrez o quién sabe, curling.

Piqué, que lleva años pensando como piensa, siendo el culé número uno, se mofó del Madrid. Y aquello, que han querido disfrazar de tintes políticos e historias para no dormir, es lo que escuece. Levanta ampollas que, después de un triplete, Piqué, con poca elegancia y mucha puntería, hiciese público algo que es una verdad incómoda, que no podría poner en duda ni el madridista más recalcitrante: que tras perder 4-0, no es nada edificante que la estrella de tu equipo celebre un cumpleaños y que, además, esa fiesta se convierta en un evento televisado, siendo de todo, menos un acto privado. Así que Piqué, con tres títulos a buen recaudo, afinó la puntería y conquistó el cuarto: recordó a parte de la afición del Madrid que aquella fiesta que nadie quiso o supo evitar, fue el comienzo del descalabro colectivo de un equipo que, desde entonces, no recuperó su gran nivel. La befa de Piqué a costa de Cristiano – el mismo al que Gerard defendió varias veces de la prensa catalana y que calificó como el mejor humano del mundo-, fue una herida mortal de necesidad para el orgullo del madridismo radical que, lejos de saber encajar y pensar en devolvérsela en el campo, se dejó guiar por su periodismo pretoriano, al punto de nublar su juicio y no asimilar que la risa va por barrios. Y que, cuando el Madrid gana, también suele acordarse de sus rivales, sin que media España se parta la camisa por ello.

Lo de Piqué ha escocido tanto que el asunto, en su origen infantil, se ha desmadrado, al punto de que los carroñeros de la audiencia han salido de caza. Camuflados bajo el manto de una espesa bruma de postureo político y patrioterismo de todo a cien, se han puesto manos a la obra, con la

como si los intereses de la selección fuesen los de un club, como si los enemigos deportivos del Madrid tuviesen que ser los enemigos de España, como si esa bandera, que se arrogan en exclusividad, no se pudiese defender si un jugador se permite el lujo de bromear con el Real Madrid.

tiempo para pisar charcos que le gusta el salseo y siempre ha tenido a bien pisar todos los charcosningún mártir, ni es nuevo en estas lides, y sus fiscales, que tienen la parte vomitar bilis con la intención de echarle de la selección.

A Piqué no le pitaron por sus gamberradas, ni por su posición económica, ni por su relación con una cantante, ni por estar orgulloso de ser catalán, ni por ser un forofo del Barça. A Piqué se le señaló, crucificó y pitó por haber cometido el gravísimo crimen de reírse abiertamente del Madrid.

Gerard Piqué anuncia su retirada. Se va uno de los mejores defensas de la reciente historia del fútbol europeo y uno de los grandes referentes de la historia contemporánea del FC Barcelona. Se merece una despedida por todo lo alto de su afición. Se retira una auténtica LEYENDA.

Gerard Piqué, saco de boxeo o ídolo, se quebró por dentro.

Hay quien festeja el adiós de Piqué como un día de caza; como un título, de penalti y en el último minuto.

Durante años, los suministradores de estramonio aplicaron a Piqué una cadena perpetua de descrédito. Su intolerable crimen, ser abiertamente antimadridista. El ‘nacionalmadridismo’ mediático jamás le perdonó que tuviera la valentía o el mal gusto de reírse públicamente del equipo del que nadie se puede reír en este país. De ahí el rechazo. Nunca le pitaron por culé. Ni por catalanista. Su condena social, implacable, le persigue desde que fue capaz de reírse, públicamente, del Madrid. Desde entonces, antorcha en mano, los inquisidores piden su cabeza: primero, con lluvia fina de porquería. Hoy, con granizo. Hay barra libre.

Con la coartada política siempre a mano, a Piqué, por posicionarse a favor del derecho a decidir, le prefabricaron una falsa prótesis de independentista y le colgaron la etiqueta de antiespañol. Tirotear a Piqué fue deporte olímpico. El motivo, su antimadridismo. Su máxima expresión, Kevin Roldán. La excusa, la política. A Gerard, como al marine Santiago de ‘Algunos hombres buenos’, los mayordomos mediáticos de ‘Su Florentineza’ le aplicaron un ‘código rojo’, como si no fuera posible ser antimadridista y jugar en la selección, como si fuera incompatible reírse públicamente del Madrid y

A Piqué le diseñaron una campaña teledirigida, unos pitos teledirigidos por quienes confunden ofender al Madrid con ofender a la selección, como si el Madrid y España fuesen la misma cosa, como si los enemigos del Madrid tuviesen que serlo de España, como si la selección fuese suya y no de todos. En aquellos días eructaban que no se sentían representados por una selección en la que jugase Piqué.

Recuerdo aquella campaña prefabricada incitando a pitar a Piqué por haber tenido la valentía o el mal gusto de reírse públicamente del Real Madrid, algo que para algunos medios de este país sigue siendo un 'crimen' intolerable. Hoy Piqué lo deja. Dice basta. Cuelga las botas. Da un paso al costado y el barcelonismo le tributará el adiós que mereces, porque se va una leyenda. Los que le maltrataron en los medios, los que le azotaron en plaza pública y los que incitaron a que se le pitase cuando defendía al equipo de todos, ahora batirán el récord de hipocresía. Exclusiva: editarán vídeos cursis, pondrán una musiquita lacrimógena, reconocerán que fue un gran jugador y dirán que están compungidos porque se va el tipo al que persiguieron, de manera rastrera y durante muchos años, por ser antimadridista, camuflando ese odio intestino con la excusa barata de la política y la patria.

Rubén Uría