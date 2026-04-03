Hakimi: «Aceptamos el título africano de esta manera»

Ashraf Hakimi, lateral derecho del París Saint-Germain y de la selección marroquí, se ha pronunciado por primera vez sobre la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que retiró a Senegal la organización de la Copa Africana de Naciones 2025 y se la concedió a Marruecos.

La declaración se produjo durante su participación en el podcast «The Bridge» junto a su amigo Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, donde Hakimi no ocultó su alegría por la decisión, a pesar de la gran polémica que la rodea.

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El exjugador del Real Madrid declaró: «Aunque tengamos que ganar la Copa Africana de Naciones de esta manera, lo aceptamos... Estamos muy contentos... Llevaba mucho tiempo esperando este momento».

Cabe recordar que Senegal presentó recientemente un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la decisión de la Comisión de Apelación de la CAF. Además, la selección senegalesa celebró la exhibición de la copa ante su afición, al margen del partido amistoso contra Perú.

Los «Leones de la Teranga» se retiraron de la final durante unos quince minutos, antes de volver al campo y decidir la final a su favor (1-0) en la prórroga, mientras que Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, falló un penalti que habría dado el título a los «Leones del Atlas» en los últimos instantes de la segunda parte.