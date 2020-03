Haaland da esperanzas a Real Madrid y Manchester United

El delantero codiciado por los grandes y que triunfa en el Dortmund abre las puertas a experimentar en otros países como hiciera Ibrahimovic.

Erling Haaland es el hombre de moda en el fútbol mundial. Su irrupción en el Salzburgo le llevó al Dortmund en el mercado de fichajes invernal en el que precisamente varios equipos grandes buscaban un ‘9’.

En una entrevista a Four Four Two explica que “me gusta la mentalidad de Ibrahimovic y cómo ve cosas diferentes” tras ser preguntado por si seguirá los pasos del sueco quien jugó en el Malmoe ante de emigrar a ( ) como paso previo a hacer una carrera mundial: , Inter, , , , Los Ángeles Galaxy y Milan.

Con varios equipos grandes rondándole y pese a haber alabado al Dortmund y confirmar que está a gusto, se deja querer señalando que “me gusta cómo Ibra se movió de un club y de un país a otro, y eso no es fácil” si bien prefiere evitar comparaciones en cuanto al juego afirmando que “ambos somos delanteros altos, pero con un juego diferente, es difícil compararnos y yo sé quién soy”.

Preguntado por los posibles cantos de sirena desde el Bernabéu y Old Trafford señala que “siempre es agradable que los clubes se interesen por uno, eso significa que se ha hecho bien”.