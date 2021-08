Gustavo Poyet dejó de ser técnico de Universidad Católica

A través de un comunicado, Cruzados informó la desvinculación del entrenador uruguayo. Se marcha del club con un pobre 47% de rendimiento.

Era un secreto a voces, pero esta jornada se hizo oficial. Universidad Católica informó que el proceso de Gustavo Poyet, quien arribó en marzo a San Carlos de Apoquindo en reemplazo de Ariel Holan, llegó a su fin. A través de un comunicado en sus canales oficiales, Cruzados SADP, concesionaria que administra al vigente campeón del fútbol chileno, publicó lo siguiente:

"Luego de conversaciones entre las partes durante esta mañana, Cruzados y Gustavo Poyet han acordado que este último no continúe al mando del Plantel Profesional a partir de esta fecha".

Y agregan: "Cruzados le desea éxito en su futuro profesional y agradece su dedicación al mando del Primer Equipo y los objetivos conseguidos, como la obtención de la Supercopa y la clasificación a los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores".

Cabe recordar que bajo su mandato, el técnico uruguayo consiguió 13 triunfos, misma cantidad de derrotas, y cinco empates (con 43 goles a favor y 41 en contra) en 31 partidos disputados, logrando un 47.31 por ciento de rendimiento. "Prefiero esperar a que pasen las horas. Tranquilos, ya hablaremos... La relación con el club es perfecta, el respeto es enorme. Vamos a seguir viendo qué es lo mejor para Católica. Acá lo importante es el club, lo que quieren de opciones para este año y que represente a los hinchas", comentó tras la goleada que sufrieron los estudiantiles ante Palestino en el Municipal de La Cisterna.

Y es que como visitante en el Campeonato Nacional logró solo 2 victorias (ante Ñublense y Santiago Wanderers) y siete caídas que se desglosan en 6 puntos de 27 posibles (22% de rendimiento) en un equipo que nunca logró encontrar el funcionamiento que los llevó a conquistar un inédito tricampeonato de la mano de Beñat San José, Gustavo Quinteros y el mencionado entrenador que hoy dirige al Club León de México.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, explicó la salida del oriental en conferencia junto al gerente deportivo, José María Buljubasich. "Es una decisión concordada en base a la falta de regularidad del torneo nacional, el diagnóstico lo tuvimos a la vista. La visión de Gustavo y compartida por nosotros es que era mejor hacer un cambio para reforzar la búsqueda del objetivo del tetracampeonato".

Y sentenció: "Hace años no nos tocaba cambiar técnico en medio de un torneo, la última vez fue con Falcioni. No estamos exentos de críticas ni de cometer errores, pero lo importante es que estamos vivos, estamos ahí, vamos a pelear por el tetracampeonato sin duda, hasta el final, mientras digan que podemos seguir peleando, seguiremos, en aras de esa convicción ambos creímos que para aumentar las probabilidades del objetivo era importante hacer este cambio que no garantiza nada, pero nos mantiene en la pelea".