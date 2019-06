Guillermo Rivera no contará con Ronald Rodríguez

Memo decidió no volver a llamar al jugador del Águila.

Mucho le duró la paciencia a Guillermo Rivera, el técnico de la Selección Pre Olimpíca Sub23, ya que comentó que Ronald Rodríguez no atendió el llamado a los microciclos que realiza de cara al enfrentamiento ante Panamá en los próximos meses.

“En el primer microciclo lo entendimos, porque venía de la gira con Águila y no lo convocamos. Por eso lo llamamos para el segundo y no llegó. Por eso no lo tomé en cuenta para este microciclo. Ya quedó fuera”, comentó el exseleccionado de El Salvador en la época de los noventas.

Mientras Rodríguez quedó afuera del equipo, Rivera y sus dirigidos siguen afinando detalles, y en los próximos días tendrán amistosos, para ir formando el equipo que finalmente representará a El Salvador ante los canaleros.