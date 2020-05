Guido Rodríguez: "Lainez tiene mucho futuro, en realidad ya es presente"

El mediocampista argentino llenó de elogios al prometedor delantero mexicano.

Adaptarse a un nuevo entorno siempre es complicado. Guido Rodríguez llegó al Betis en el mercado de invierno, y hasta antes del parón por el coronavirus el exAmérica solo pudo disputar cinco partidos y 178 minutos.

Uno de los compañeros que más le han ayudado en este periodo ha sido Diego Lainez. El argentino y el mexicano ya habían coincidido en las Águilas, saliendo campeones en el Apertura 2018. Desde entonces, Diego ha sido un gran guía para el mediocentro, ofreciéndole su amistad y ayuda permanente.

En entrevista con Basta Chicos, Rodríguez elogió al joven azteca, tanto por sus condiciones futbolísticas como por su lado humano: "Con Diego había hablado antes de venir. Me había comentado un poco cómo estaba él acá. Me recibió muy bien. Me ayudó en cosas que tenía que hacer. Siempre dándome una mano. Es alguien muy joven. Me ayudó mucho en cualquier cosa. Para pasarme a buscar, para ir a los entrenamientos... Está bueno que te ayuden cuando llegas a un lugar".

"Ya hace un año y medio que está acá. Tiene menos de veinte años. Tiene 18, 19... ¡es un muy chico! Es un gran jugador. Tiene mucho futuro, en realidad ya es presente. Pero todavía le queda una larga carrera y le va a ir muy bien acá. Va ir subiendo de nivel, porque tiene las condiciones para eso", aseguró el nacido en Buenos Aires.

Igualmente, contó cómo lo marcó su paso por el América, club con el que jugó cinco torneos y fue su trampolín hacia el Viejo Continente: "El cariño que la gente me tiene y que yo tengo hacia el club es muy grande. Estuve muy feliz ahí. Conseguí títulos que para un jugador son importantes. Por ahí eso te hace relacionarte de buena manera con la afición del América. Estuve muy feliz. Viví momentos únicos", dijo para finalizar.