Guido Rodríguez, sobre Lainez: "Aprendió a pasar la pelota en el Betis"

En entrevista con Goal, el contención habló del extremo, Guardado, el América y el penalti fallado en la final vs Rayados.

Para Guido Rodríguez, el proceso de Diego Lainez en el Betis, desde que llegó procedente del América, ha sido el correcto. Más aún cuando al fin se hizo de un hueco en la plantilla durante el curso 2020-21, tras año y medio donde tuvo pocas oportunidades.

"Es un gran jugador, lo dije desde que lo conozco. Tiene mucho desequilibrio, un uno contra uno o hasta un uno contra dos, porque hay veces que lo van a marcar hasta un par, y él puede salir. O si no, ahora aprendió también a pasar la pelota cuando junta a dos", confesó en exclusiva con Goal cuando se le preguntó por el nivel del mexicano.

Gracias a lesiones y ausencias, el zurdo aprovechó para gozar de más minutos de la mano del técnico Manuel Pellegrini. Recientemente sufrió COVID-19, por lo que su racha se vio cortada. Sin embargo, ya es una opción importante para el Ingeniero y en el plantel lo saben.

"En ataque nos da mucho y es un chico joven todavía que tiene por dar, y más para crecer. Va a ser un mejor jugador con el tiempo", añadió el mediocampista argentino, quien también tuvo palabras de elogios para el subcapitán Andrés Guardado.

"Aporta mucha experiencia. Son (él, Claudio Bravo y Joaquín) jugadores de mucha trayectoria que están bien físicamente y lo demuestran en todos los entrenamientos que están a la par de todos. Son pilares que a la hora de tenerlos en un vestuario es muy importante".

Por otro lado, el sudamericano valoró su paso por la Liga MX. Al conjunto de Coapa aún le echa de menos, aunque descartó que haya sentido más presión ahí, en comparación al conjunto Verdiblanco y a River, en donde debutó en 2014.

"No sé decirte cuál. En los tres hay que ganar, cada uno tiene sus objetivos. En La Liga, me parece que está a la vista que es difícil ganarla. Existen dos o tres como Barcelona, Real Madrid o el Atlético. Nosotros competimos por clasificarnos para Europa. La presión está siempre. Cuando vas a un equipo que no tiene la presión de conseguir cosas, se hace monótono y con menos pasión", señaló.

"La gente del América, el cariño que me tienen es recíproco. No lo puedo expresar con palabras porque me sorprende. Estando lejos, estoy pendiente del club, de las noticias y demás porque los partidos son más complicados por la franja horaria. El hincha, el amor que me tienen es increíble y yo hacia ellos. Fue un gran club donde me fue muy bien y donde disfruté al máximo".

Eso sí, todavía no olvida la falla que protagonizó en la final del Apertura 2019 frente al Monterrey. Una situación que también padecen los béticos actualmente con los casos de Sergio Canales o Nabil Fekir, algo en lo que los ha tratado de aconsejar.

"Una vez se lo comenté la temporada pasada. Ahora en esta le di ánimos, aunque nada en especial. Los penales son un poco de doble bronca a la hora de errarlos, pero hay que seguir adelante. Eso depende de cada uno de darle vuelta. Tenemos personalidad en el equipo para que dé la vuelta".