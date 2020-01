Gudiño: “Hay que asumir el fracaso en Chivas”

El arquero del Guadalajara aceptó que no pueden ocultar el efecto que causó la eliminación en Copa MX.

La llegada de una lluvia de refuerzos implicaba en la obligación por ir a ganar todos los torneos, pero la derrota con de Sinaloa cambió todos los planes.

El equipo de Luis Fernando Tena tuvo su primer traspié en el semestre, al no poder avanzar en la , por lo que la plantilla toma partido de lo que esto significa.

“Hay que hacerle frente, no podemos ocultar nada, sabemos que es un fracaso para la institución, no veíamos (venir) esto pero ahora lo tenemos, hay que asumir esa responsabilidad”, consideró el portero Raúl Gudiño.

El canterano del Guadalajara aclaró que propios errores derivaron en el fracaso, a palabras de Luis Fernando Tena. “Nosotros perdonamos y al final de cuentas tuvimos que pagar un poco los platos rotos y ni modo, así toca porque es futbol”.

Por otro lado, único en fallar en la definición desde los once pasos no tuvo reparo en asegurar que la eliminación no se podía dar con el armado que realizaron en el mercado invernal. “Por supuesto (que es un fracaso) porque nosotros nos habíamos planteado ganar la Copa como primera cosa y no se va a poder. Por supuesto queporquepara poder lograrlo”.