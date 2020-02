Guastatoya tendrá dos bajas ante Santa Lucía

El equipo informó que aún no se recuperan dos de sus jugadores.

Guastatoya mantiene su preparación para la jornada de media semana. Con las miras puestas a los primeros lugares del campeonato, el club enfrentará a Santa Lucía, pero con dos bajas para la séptima semana del torneo.

Para este duelo ante Cotzumalguapa, Guastatoya anunció que Irvin Herrera y Luis Martínez no formarán parte de la convocatoria debido a que no se han recuperado de sus respectivas lesiones. El club informó que no tienen fecha estimada para su regreso.

Con el resultado del año pasado, en el cual terminaron como sextos generales y lograron colarse a la Liguilla, los Guastatoyanos creen que son capaces de superar el resultado del semestre anterior y poder aspirar a los primeros dos lugares.

Más equipos

El Clausura 2020 ha tenido un buen arranque para el equipo Guastatoyano. Con 11 unidades en seis partidos, el equipo está confiado en hacer un mejor papel, por lo que la visita a Cotzumalguapa será fundamental para sus aspiraciones.