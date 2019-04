Guardiola: “Soy un fracasado, ¿qué más puedo decir?”

En la previa del duelo frente al Tottenham, el entrenador del Manchester City salió responder así las críticas que recibe su equipo.

En su tercera temporada al frente del , Pep Guardiola continúa recibiendo críticas por el papel de su equipo en Europa. Este martes, en la previa del enfrentamiento ante el , por los cuartos de final de la , el entrenador intentó cerrar este debate apelando a su ironía: “Soy un fracasado, ¿qué más puedo decir?”

El catalán aclaró que ya se acostumbró a tantos comentarios. “Vivo con la crítica y me hace mejor”, remarcó en la rueda de prensa, asegurando además que “en el deporte es más frecuente perder que ganar”. Y dejó a su vez otra reflexión ante tantos cuestionamientos: “No vine sólo a ganar este título (por la Champions), sino a jugar como hemos hecho estos últimos veinte meses”.

Con respecto a la difícil tarea de remontar el 1 a 0 de la ida en el nuevo White Hart Lane, el ex- se mostró desafiante y confiado a la vez: “Estos retos me encantan. Es el momento de demostrar quiénes somos… Espero que en los malos momentos, esté nuestra gente. Merecemos ese apoyo porque no nos vamos a rendir”.