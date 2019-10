Guardado seguirá siendo del Betis

El mediocampista mexicano confirmó que está en pláticas para mantenerse en el Betis

La carrera de Andrés Guardado se ha caracterizado por la consistencia. Tras recientemente cumplir 400 partidos disputados en Europa, el mediocampista confirmó este 2 de octubre que tiene la mira puesta en mantenerse en el Viejo Continente y está muy cerca de conseguirlo.

A pesar de los rumores que lo colocaban en la o de vuelta al Atlas, el Principito estableció que no tiene intenciones de dejar al Real . "Siempre he expresado mi deseo de continuar. Estoy muy agradecido con el club, estoy feliz, me siento útil, y mientras eso no cambie seguiré. Estamos muy cerca de cerrar esa continuidad y ojalá sea así", señaló para Radio Marca .

Guardado, quien cumplió 33 años el pasado 28 de septiembre, es una pieza fundamental en el 11 titular de Rubi. Su nombre rondaba la y el futbol estadounidense como un posible refuerzo top para cualquier equipo, pero Andrés considera que todavía le queda gas en el tanque para jugar en .

"Lo que a mí me amarra para estar en un equipo es jugar y sentirme protagonista, más que un contrato. El contrato es simplemente una formalidad", añadió el seleccionado Tricolor.