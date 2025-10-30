Green Bay Packers vs Carolina Panthers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Carolina Panthers (4-4) están de nuevo en la carretera, dirigiéndose a Lambeau Field para un enfrentamiento de la Semana 9 con los Green Bay Packers (5-1-1). Carolina intentará reorganizarse después de ser golpeada 40-9 por Buffalo en la Semana 7, una derrota que rompió lo que había sido una prometedora racha de tres victorias consecutivas.

Green Bay, mientras tanto, está en ascenso y parece bien posicionado para mantener ese impulso. Los Packers reciben a Carolina en un momento vulnerable, y según el resultado de la semana pasada, es posible que los Panthers una vez más se enfrenten a un rival de alto nivel.

La historia tampoco ofrece mucho consuelo a Carolina. Los Panthers tienen un récord de solo 6-12 contra los Packers, incluyendo un 2-6 en Lambeau. También han perdido su único encuentro de playoffs con Green Bay. El enfrentamiento más reciente fue en Nochebuena de 2023, un partido de alta puntuación que terminó con los Panthers del lado equivocado de un duelo de 33-30.

Hora de inicio del partido Green Bay Packers vs Carolina Panthers

Los Packers y los Panthers se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en Lambeau Field en Green Bay, WI, el domingo 2 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Green Bay Packers

Los Packers apostaron fuerte esta temporada baja, y está dando resultados. Su movimiento importante para adquirir a Micah Parsons ha transformado la defensa de la noche a la mañana. El ex destacado de Dallas ha sido todo lo que Green Bay esperaba, acumulando 6.5 capturas y liderando la liga con 44 presiones al mariscal de campo entre los defensores del frente siete.

Toda la identidad defensiva pasa por Parsons. Su explosividad hacia el mariscal reduce el tiempo que los receptores rivales tienen para desmarcarse, y cuando no está destrozando el bolsillo, suele ser porque está recibiendo un doble marcaje. De hecho, está enfrentando la segunda tasa más alta de doble equipo de cualquier rusher de borde en la liga, con un 22.4% de sus jugadas. Bloquéalo, o mira cómo tu jugada se derrumba, esas son las únicas dos opciones.

En el lado ofensivo, Green Bay tiene su propio acto bien sincronizado funcionando. Toda buena historia de Jordan Love tiene su coestrella principal, y los Packers tienen esa química con Romeo Doubs. Los dos comenzaron a construir su conexión en la pretemporada de 2022 después de que Doubs llegara como novato, y una vez que Love asumió completamente en 2023, ese entendimiento comenzó a aparecer los domingos.

Si bien Tucker Kraft puede liderar al equipo en producción total de recepción, Doubs sigue siendo el receptor preferido de Love cuando importa. Hasta ahora esta temporada, el dúo ha conectado 27 pases, 350 yardas y cuatro touchdowns, el tipo de ritmo constante que puede mantener las series vivas y a las defensas adivinando.

Informe de lesiones de los Packers : Dontayvion Wicks, WR - Cuestionable, Lukas Van Ness, DE - Cuestionable, Warren Brinson, DT - Cuestionable, Nick Niemann, LB - Cuestionable, Collin Oliver, DE - PUP-R

Getty Images

Noticias del equipo Carolina Panthers

Después de colocar a Patrick Jones II en la Reserva de Lesionados hace un par de semanas, Carolina finalmente se movió para reforzar el grupo de bordes, incorporando a Trevis Gipson el martes. Se posicionará justo detrás de Thomas Incoom en el cuadro de profundidad, proporcionando un apoyo rotativo muy necesario.

Para hacer espacio, el equipo se despidió del tackle defensivo Jaden Crumedy. Los otros ajustes en el apoyador externo de la semana pasada, incluido el novato Princely Umanmielen sentado detrás de D.J. Wonnum, permanecen sin cambios.

En el lado ofensivo, hay otra preocupación en ciernes. Brady Christensen sufrió lo que el entrenador en jefe Dave Canales describió como una lesión "significativa" en el tendón de Aquiles el domingo. Por ahora, todavía figura como guardia derecho, pero como siempre, los cuadros de profundidad evolucionan — son más sugerencias que piedras, y cambian según dicten las lesiones.

A pesar de los altibajos del equipo, Bryce Young ha dado pasos significativos hacia adelante esta temporada. Durante siete juegos, está completando el 61,6% de sus pases para 1,288 yardas, 11 touchdowns y cinco intercepciones, sumando también 69 yardas y una anotación por tierra. No hay duda de que la ofensiva de Carolina funciona más suavemente cuando él está en el centro, especialmente después de la actuación desigual de Andy Dalton en la Semana 8. Aún así, las líneas de apuestas tempranas sugieren que las casas de apuestas se están preparando para la posibilidad de que Young no juegue contra Green Bay.

Mientras tanto, en Green Bay, los Packers finalmente obtuvieron un impulso muy necesario en el juego aéreo con el regreso de Christian Watson. Después de perder tiempo recuperándose de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en el final de la temporada 2024, el velocista tuvo un impacto inmediato en su primer juego de regreso, logrando cuatro recepciones para 85 yardas y promediando un impresionante 21.3 yardas por atrapada. En una ruta, incluso alcanzó las 20.33 mph, recordando a todos cuán rápidamente puede estirar una defensa.

Reporte de Lesiones de los Panthers: Chandler Zavala, G - IR, Bryce Young, QB - Cuestionable, Derrick Brown, DE - Cuestionable, Trevin Wallace, LB - Cuestionable, Brady Christensen, G - Fuera

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Packers vs Panthers en USA

El juego de Packers vs Panthers en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura enFubo (Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Packers vs Panthers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Packers vs Panthers

El enfrentamiento entre los Packers y los Panthers está programado para el Lambeau Field en Green Bay, WI, un lugar que alberga hasta 81,441 aficionados y promete una atmósfera ardiente el día del partido.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. Desde allí, los precios suben a través de las categorías: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo sobre cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Packers vs Panthers Fantasy Football

Jordan Love (proyectado 17.8 puntos de fantasía en la Semana 9) ha entrado firmemente en la conversación del MVP con su desempeño actual. Está completando el 70.9% de sus pases, promediando 256.9 yardas por partido y ha lanzado 13 touchdowns con solo dos intercepciones. Y está haciendo todo esto mientras maneja lesiones en su cuerpo de receptores, incluyendo al novato Matthew Golden, que no ha estado a la altura de las expectativas de la pretemporada. Contra esta defensa de Carolina, Love debería ser capaz de elegir sus momentos y ofrecer otro rendimiento sólido.

Sin embargo, en el juego terrestre las cosas son un poco más complicadas. Josh Jacobs (15.4 puntos proyectados) está produciendo en fantasía, pero la eficiencia no ha estado allí. Según informes, ha estado lidiando tanto con un problema de tobillo como con una enfermedad en diferentes momentos de esta temporada, lo que puede explicar la falta de explosividad a la que estamos acostumbrados.

Mientras tanto, la estrella emergente en esta ofensiva de Green Bay podría ser Tucker Kraft (8.8 puntos proyectados). Ha estado en una racha impresionante, terminando como un ala cerrada entre los 9 mejores en tres semanas consecutivas y reclamando el título de TE1 dos veces ya esta temporada. Su monstruosa actuación la semana pasada — 143 yardas y dos touchdowns — se destaca como el mejor desempeño de cualquier ala cerrada este año. Ahora se enfrenta a una defensa de Carolina que ha tenido dificultades para defender la posición, dándole una oportunidad ideal para mantenerse caliente.

Para Carolina, Bryce Young (11.0 puntos proyectados) sigue día a día al comenzar la semana. Hay optimismo de que podría regresar tras el mal desempeño de Andy Dalton en la derrota ante Buffalo, pero la participación en los entrenamientos contará la historia.

En el campo trasero, Rico Dowdle (9.7 puntos proyectados) estuvo sorprendentemente invisible en el juego de pase a pesar de tener las habilidades para contribuir allí. Ninguno de los corredores de los Panthers se involucró en el juego aéreo, lo que hizo que el enfoque ofensivo se sintiera desarticulado. Los managers de fantasy esperarán que el plan de juego de la Semana 9 se vea mucho más coherente.

Predicciones del Partido Packers vs Panthers

El entusiasmo inicial alrededor de Carolina se desvaneció rápidamente. Los Panthers consiguieron algunas victorias contra rivales más débiles y de repente parecían un equipo en ascenso, hasta que se encontraron con los Bills y fueron completamente superados. Esa fue la primera verdadera prueba que vieron en toda la temporada, y el resultado mostró que aún no están listos para nadar con los tiburones. Ahora los vuelven a lanzar al agua profunda, y es difícil ver que esta semana vaya de manera muy diferente.

La única fuerza consistente de Carolina ha sido su juego terrestre, pero este enfrentamiento no les hace ningún favor. Se enfrentarán a una defensa de Green Bay que ha sido un muro contra la carrera, los Packers permiten solo 76.5 yardas terrestres por partido, cediendo solo 3.7 yardas por acarreo. Por otro lado, los Panthers no pueden generar presión para salvar sus vidas. Casi no hay presión al pasador de qué hablar, lo que significa que Jordan Love debería tener muchas oportunidades de trabajar desde bolsillos limpios.

Combina eso con los propios problemas de protección de pase de Carolina frente a Bryce Young, y tendrás un guion desequilibrado esperando suceder. Si los Panthers no pueden correr el balón y no pueden mantener a su mariscal de campo en pie, esto tiene todos los elementos de otro revés de dos dígitos, y otro recordatorio de cuánto les falta aún por recorrer.

Cuotas de Apuestas del Partido Packers vs Panthers

Spread: Packers -12.5

Línea de Dinero: Panthers +530, Packers -750

Total Más/Menos: 43.5