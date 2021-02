Festeja Gallardo: Gonzalo Montiel renovó su contrato con River

El defensor, pretendido por distintos equipos de Europa, extendió su contrato hasta finales del 2022.

River continua en el armado de su plantel para el 2021 y, luego de Matías Suárez y Franco Armani, llegó el momento de concretar otra renovación clave: Gonzalo Montiel extendió su contrato con el club de Núñez hasta diciembre del 2022.

Hacía tiempo que había rumores en torno al futuro del defensor de 24 años, que se había transformado en el jugador a vender en este receso no sólo por su alto nivel, sino también porque su contrato finalizaba el 30 de junio. Y si bien el jugador no deseaba perjudicar económicamente al club y se había comprometido a renovar en caso de no ser transferido, lo cierto es que los interesados en contratarlo no paraban de aparecer.

Finalmente las propuestas de Olympique de Lyon, Roma y Villarreal no prosperaron y, aunque existe un supuesto interés del Palmeiras, Cachete firmó este viernes la extensión de su vínculo hasta finales del año próximo.