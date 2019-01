Gonzalo Fierro es el nuevo jugador de Deportes Antofagasta

El cuadro nortino fichó al Pistolero, quien sumará un nuevo reto a su extensa trayectoria.

Gonzalo Fierro no recibió el trato que esperaba de Colo Colo , el club que lo formó y fue trampolín para su carrera al extranjero. Sin embargo su último semestre en Macul no fue para nada bueno. Casi no jugó, y a fin de año le comunicaron que no le renovarían.

La meta del jugador era permanecer un año más en Macul, para luego colgar los botines. Pero su sueño no se pudo cumplir, dejando su camiseta en el recinto de Pedrero, para vestirse de Puma en la Región de Antofagasta.

Así lo anunció Deportes Antofagasta en sus redes sociales, en la que mostró al ex capitán colocolino cambiando de piel. Con este nuevo reto, Gonzalo Fierro disputará Copa Sudamericana, siendo su primera vez en este torneo por un club chileno.