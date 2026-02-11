Gimnasia La Plata vs. Estudiantes La Plata, Clásico Platense del Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gimnasia La Plata recibe a Estudiantes en el Clásico Platense este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Gimnasia La Plata vs. Estudiantes La Plata del Torneo Apertura 2026

El Lobo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Barracas Central en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto es sexto en la Zona B con seis puntos.

Por su parte, el Pincha venció por 1-0 a Deportivo Riestra en su más reciente partido de liga, con anotación de Guido Carrillo. El cuadro a cargo de Eduardo Domínguez es tercero en la Zona A con ocho unidades.

Este será el único duelo interzonal progamado para la jornada cinco del Torneo Apertura 2026.

Cómo ver Gimnasia La Plata vs Estudiantes La Plata, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por TyC Sports Internacional y Fanatiz.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports (Argentina) TyC Sports y Fanatiz (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports y Fanatiz.

Hora de inicio de Gimnasia La Plata vs Estudiantes La Plata

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Juan Carmelo Zerillo.

México: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Gimnasia La Plata

Tras la dura derrota de la jornada cuatro, Zaniratto entregó sus primeras impresiones del clásico platense ante la prensa.

"No es una presión extra que venga el clásico, todos los partidos son una presión, obvio que es diferente y lo quiero ganar como todos los partidos", expresó.

Noticias de Estudiantes La Plata

De acuerdo a diferentes reportes, Edwuin Cetré se encuentra cerca de abandonar al Pincha para unirse a Boca Juniors. Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa respecto al tema.

“Lo de Edwuin a Boca está avanzado. Hay algo que tuve claro y que lo tengo al querer continuar: la situación del club. Necesita vender. Hace un año y medio que no me vende a nadie”, explicó.

“Se vende al precio que se pueda. Apostamos por lo deportivo y estuvimos a un paso de pasar de fase contra Flamengo y ganamos dos títulos. Yo ya lo tenía claro. No nos define lo de afuera, nos define lo que hacemos acá adentro", agregó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

