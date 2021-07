Gignac advierte a Francia para Tokio 2021: "México tiene un equipazo"

El futbolista de Tigres conoce muy bien al cuadro Tricolor, el cual sabe que no será una prueba sencilla para los galos.

André-Pierre Gignac es uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX. Después de que la afición mexicana lo acogió de la mejor manera, el francés se enamoró por completo del país, pero ahora deberá enfrentarse a él y defender a los galos a nivel Selecciones.

En Tokio 2021, el destino unió a Selección mexicana y a la francesa en el Grupo A del certamen. Les Bleus optaron por llamar a APG como uno de sus tres refuerzos y el atacante de los Tigres sabe que el Tricolor no será una prueba sencilla de superar.

"Es un equipazo el que tienen, sé que harán todo lo posible por pasar la primera ronda y hacer una cosa increíble como en 2012... será un grupo complicado", sentenció Gignac previo a viajar rumbo a Japón. El delantero enfrenta a gran parte de los convocados por Jaime Lozano semana tras semana, lo cual ve como una ventaja para su escuadra. "Los conozco muy bien, nos enfrentamos casi todos los fines de semana así que ya tenemos algunas cositas", añadió.

De igual manera, el exMarseille mencionó que el partido ante México significará mucho para él. "No creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí", puntualizó.