Gattuso, sobre Lozano: "No lo estoy considerando en este momento"

El director técnico del Napoli confirmó que no contará con el extremo mexicano para el partido contra el Barcelona.

Gennaro Gattuso dio a conocer que el Chucky Lozano no será tomado en cuenta para el partido contra Barcelona , por la ida de los octavos de final de la . El timonel del dejó claro que el mexicano debe seguir trabajando por ganarse un puesto.

" No lo estoy considerando mucho en este momento porque estoy tomando otras decisiones. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy buscando otras características y él no está encontrando espacio, debe trabajar", explicó el Rino.

La llegada de Gattuso tuvo un impacto negativo en la situación de Lozano, quien prácticamente no ha tenido minutos en el equipo del sur de . La última participación del mexicano fue el pasado 9 de febrero, en la derrota de los Azzurri contra Lecce en la Serie A .

Vale destacar que el Chucky viene de una contractura muscular en el aductor derecho , misma que lo mantuvo al margen de la convocatoria del Napoli durante varios partidos. Ahora está recuperado, pero no tiene la confianza de Gattuso para jugar en la Champions League.