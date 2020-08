Gattuso: "Ante el Barcelona deberemos escalar el Everest"

El técnico del Nápoles se rinde en elogios al Barcelona antes de resolver los octavos de la Champions League en un Camp Nou vacío.

Gennaro Gattuso compareció en rueda de prensa antes de viajar a donde el Nápoles se jugará el pase a los cuartos de final de la ante el Barcelona tras el 1 a 1 en la ida de octavos disputada en el San Paolo.

El Barcelona

"No haber ganado nada le da más fuerza al Barça. Le dan más mentalidad. Lo veo así. Es un equipo que hace muchos años acostumbrado a ganar. Mañana debemos escalar un Everest. He oído tantas cosas... El Barcelona ha recuperado a todos los jugadores menos los sancionados. Tiene grandes jugadores y son un espectáculo verlos jugar".

Jugar sin público

"El público es el fútbol. Sin público no es fútbol, te da vibraciones. Puede ser un bien, pero también te puede crear estrés porque venir aquí y jugar sin público es un poco de ventaja. Con 90 mil espectadores lo puedes pagar".

Lorenzo Insigne

"Ayer hizo el 50% del entrenamiento y hoy ha hecho el 100% del entrenamiento. Es una decisión suya, si no está al 100% no bajará a la cancha".

Riqui Puig y La Masia

"El Barça no es un tema de números. Tienen una metodología y su manera de jugar. No es importante si juegan con 3 o con 4 detrás, lo que importa es su mentalidad, su manera de ver el fútbol. Riqui Puig ya lo dije hace dos años. Es un gran jugador que tiene un gran talento. Es un espectáculo verlo jugar. Hace muy bien para el fútbol. Es mérito de la cantera del Barça. No es casualidad que salgan jugadores de esta calidad y estas características".

Hirving Lozano

"Es distinto a los delanteros que tenemos. El problema es cómo queremos atacar".

Fabián Ruiz

"Es un jugador que tiene aún margen de mejora. Se expresa con un fútbol muy técnico y pienso que aún puede mejorar mucho. Es un joven muy interesante y pienso que tendrá una gran carrera. Este partido para los jóvenes será una experiencia que hay que vivirla. Y si quieres ser un gran jugador tiene que pasar por ella.