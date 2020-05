Gary Medel ironiza los festejos del Día de la Madre

El Pitbull replicó entre bromas cuando fue interpelado por la fecha que eligió para celebrar.

Gary Medel, el capitán de , saludó a su esposa Cristina Morales por el Día de la Madre, puesto que en se celebra en el primer fin de semana de mayo desde 1965, cuando la celebración pasó del 8 de diciembre hasta la parte final del primer semestre del año. "Feliz día mami rica, que disfrutes de este día y sigas siendo feliz junto a los que te amamos, familia, amore", posteó el Pitbull, que nadó entre un mar de 'correcciones' de seguidores chilenos frente a su post de fotos familiares.

Es que en Chile, según lo instauró el decreto supremo 1.110 de 1976, el festejo para las mamás tiene lugar el 10 de mayo, fecha que se modifica anualmente -por razones comerciales- pero que siempre se estipula para el segundo fin de semana de mayo. Este 2020, es más, se cumplirá con la fecha original. "Para la gente inteligente: en España se celebra el primer domingo de mayo y mi mujer es española así que se lo dedico hoy", ironizó Medel en un comentario que bordeó los 2.000 likes en su Instagram. "¿Yo tonto? Sí y a veces me pasó a ser huevón, la verdad", contestó en otro donde se le apuntaba por su argumento de los 'inteligentes'.

La dinámica continuó y Medel no paró de responder. a Joel Mansilla, por ejemplo, lo invitó a saludar a su mamá hoy: "Pues deséale un feliz día, no tiene que ser una fecha para desearle lo mejor a tu madre. Por mi parte mándale un saludo". A Maggie, que le escribió "me impresiona tu nivel de inteligencia", Gary le agradeció con un "la verdad que sí, bastante inteligente".

"Donde la ignorancia habla la inteligencia calla. Son los que tienen media neurona se han vuelto locos a comentar tratando de corregir, ellos, los que inventaron el calendario", replicó Morales.

"Gary no se adapta al día, el día se adapta a Gary", le comentó Constanza -una seguidora- posteriormente. "Usted es chileno", fue uno de los emplazamientos nacionalistas que recibió en tono de discusión sobre la ocasión elegida por el Pitbull.

Otro que celebró a las mamás es Cristiano Ronaldo, con un auto de 100 mil dólares para Dolores Aveiro. Este domingo, el festejo tiene lugar en España, , Hungría, Lituania, Angola y . El próximo fin de semana se suma una buena cantidad de países que incluye a Chile, , , , , Cuba, , , , Nueva Zelanda, Perú, , , , y .