¡Ganó Millonarios! Primer paso de paso de siete

El Embajador sacó un valioso triunfo del Polideportivo Sur y aún sueña con lograr la épica.

Nada está escrito y todo aún es posible. volvió a saber lo que es ganar en la Liga, ante un rival disminuido, pero siempre difícil, y mantiene la opción matemática de meterse en los Playoffs.

Bien dijo Gamero fechas atrás que al equipo le estaba faltando marcar, romper la red rival, para consolidar los buenos planteamientos y oportunidades que había tenido ante otros rivales. A buena hora su equipo encontró lo goles y concretó las opciones, porque los tres puntos en el sur del Valle del Aburrá puede ser la cuota inicial de una historia épica.

No es culpa de Millonarios que no haya podido contar, entre otros, con Palomino, Moreno y Aguirre. Sí es virtud aprovechar las ventajas que entrega el rival para marcar la diferencia y no quedarse penando ante equipos accesibles, para luego recibir la lluvia de críticas ante la ausencia de jerarquía. El azul ganó y es lo más importante.

Las formas no fueron las más espectaculares, pero sí las suficientes. En un partido que estuvo parejo y empatado en buena parte de su desarrollo, Arango apareció oportunamente para volver a encender la luz. Se ganó con lo justo, pero con justicia. Y esta vez sí le salieron todas al técnico que supo manejar desde el planteamiento inicial, hasta los tiempos del partido para hacer los cambios que se pedían.

¿Le alcanzará con esto para clasificar? Es posible. En medio de la irregularidad del campeonato y los equipos, la puerta siempre está abierta a la sorpresa y lo imposible, lo claro es que aún le faltará mucho por remar, porque en el calendario todavía aparecen tres gigantes por derribar en un momento atípico en la que el Embajador hace el papel de David.