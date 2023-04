Galtier se pronuncia sobre el duro comunicado de Mbappé contra el PSG

El técnico, confirma que el presidente, Nasser Al-Khelaïfi, ha hablado con la plantilla

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, se ha pronunciado, tras el entrenamiento de hoy, sobre la polémica protagonizada por Mbappé, al publicar un comunicado crítico con la dirección de su club.

En la rueda de prensa, el técnico ha querido quitar hierro al asunto. "Sé que ha habido muchas discusiones entre la dirección y Kylian, pero el incidente está aclarado".

La situación, en todo caso, no es nada fácil en el club parisino. De hecho, ha intervenido el presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaifi. El propio técnico lo confirmaba. "Ha venido a vernos y ha hablado en el vestuario. Todo lo que se dice en el vestuario se queda allí. Pero era importante que estuviera ahí".

Las últimas derrotas ligueras, tras la eliminación en Liga de Campeones, han sembrado las dudas sobre el proyecto deportivo del campeón francés y han generado críticas a las que Galtier no es ajeno. "La situación es inaceptable y tenemos que reaccionar. El presidente ha hablado a todos, no solo a los jugadores. Yo también me he sentid interpelado porque también soy responsable. No podemos continuar así".

El futuro del entrenador en el banquillo también se pone en duda, sin embargo, Galtier no se siente cuestionado. "Me siento legitimado y apoyado por el club, pero es normal que haya presión después de ocho derrotas este año. Tenemos que ganar esta Liga, como sea".