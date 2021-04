Gallardo: "Siempre es lindo enfrentar a Boca"

El DT de River se refirió al mano a mano Superclásico que disputará su equipo por los octavos de final de la Copa Argentina.

River venció a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina 2020 y logró la clasificación a los octavos, en donde se enfrentará nada menos que a Boca, en un nuevo mano a mano eliminatorio entre los dos gigantes del fútbol argentino.

Luego de la victoria del Millonario, Marcelo Gallardo se refirió al Superclásico que se le vendrá a su equipo en la próxima ronda, que será el primero por esta competencia. "Siempre es lindo enfrentar el rival que siempre te genera una expectativa o una adenalina mayor", admitió el DT, en declaraciones a TyC Sports.

Todavía sin fecha confirmada de disputa, el Muñeco dejó en claro que "hoy meterse en un partido que no se sabe cuándo se va a jugar, no genera ningún entusiasmo urgente". "Esperemos ver cómo se organiza la Copa y cuando llegue el momento habrá que disfrutarlo", agregó.

Por otra parte, el técnico riverplatense elogió el encuentro que jugaron sus dirigidos: "Me gustó porque ante planteos similares a los que veníamos enfrentando pudimos seguir con nuestra idea y tuvimos buen juego en una cancha que no estaba bien para jugar. Tenemos que insistir en la búsqueda ante estos planteos, es un gran desafío para nosotros. Les dije a los jugadores que nos tiene que elevar a un nivel superior y para eso tenemos que trabajar".

"Resolvimos bien la primera parte con muy pocos espacios en una cancha que no estaba bien, que no se ofrecía para el buen juego. Encontramos algunos lugares en los cuales pudimos hacerlo. En el primer tiempo hicimos méritos para irnos con dos goles de ventaja. Hoy pudimos abrir ese cerrojo, aunque pudimos haber liquidado en el inicio del segundo tiempo y no que nos tuvieran ahí hasta el final", concluyó.