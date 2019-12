Galindo defenderá el arco atigrado contra Destroyers

Por la sanción de Vaca, Galindo deberá cuidar el arco de The Strongest para el partido contra Destroyers, por el torneo boliviano.

The Strongest alista el debut de Pedro Galindo en el arco para su último partido en el torneo Clausura del torneo boliviano debido a que su arquero titular, Daniel Vaca, quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por primera vez en lo que va del año, Vaca no jugará un partido con la camiseta de The Strongest. El miércoles, contra Always Ready, vio su quinta tarjeta amarilla por lo que quedó suspendido para el último juego del torneo boliviano.

En reemplazo de Vaca estará Pedro Galindo que luego de dos años volverá a jugar en primera división y lo hará en Santa Cruz este sábado contra Destroyers.

Galindo se hizo conocer en los Juegos Olimpìcos de la Juventud, de 2010, en el que salió campeón con la selección boliviana.

Luego fue parte de Oriente Petrolero y Ciclón de Tarija, club en el que tuvo mayor continuidad.

En 2017 y 2018 fue contratado por Always Ready con el que logró el ascenso de categoría. Este año fue contrato por The Strongest donde también estuvo en la banca de suplentes ante la inmovilidad de Daniel Vaca quien estuvo 78 juegos como titular, un récord grande en el fútbol boliviano.