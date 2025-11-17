Gales vs. Macedonia del Norte, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gales recibe a Macedonia del Norte este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Cardiff City, por la décima jornada del Grupo J de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Gales vs. Macedonia del Norte de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Dragones llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Liechtenstein en la fecha nueve, con gol de Jordan James. El equipo dirigido por Craig Bellamy es tercero en el Grupo J con 13 puntos, obligados a ganar para asegurar el repechaje e incluso tener una oportunidad de quedarse con el boleto directo al Mundial.

Por su parte, el Lince Rojo empató por 1-1 frente a Kazajistán en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotación de Enis Bardhi. El cuadro a cargo de Biagoja Milevski es segundo en la tabla con 13 unidades, de manera que le basta un empate para confirmar su lugar en el repechaje, pero con un triunfo y un derrota de Bélgica puede llegar a robarse el pase directo a la Copa del Mundo.

Cómo ver Gales vs Macedonia del Norte, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de Gales vs Macedonia del Norte

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo J Cardiff City Stadium

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Cardiff City.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de la Selección de Gales

Los Dragones se han colocado en una posición en la que con un triunfo pueden mantener el sueño mundialista, la oportunidad de jugar su tercer Mundial en su historia.

Noticias de la Selección de Macedonia del Norte

El Lince Rojo sueña como nunca con la posibilidad de competir en su primera Copa del Mundo, pero primero debe terminar el trabajo y al menos avanzar a la repesca.

Cómo llegan al partido

