Galaxy y Zlatan se alían para burlarse de Vela

Hace unos años, Los Ángeles, California, se quedó sin clásico en la por mucho tiempo con la desaparición de USA. Pero, en apenas un par de temporadas, eso ha quedado en el olvido y ahora se respira una nueva: el Tráfico entre el Galaxy y el LAFC, rivalidad que ha sido bastante condimentada por la de Zlatan Ibrahimovic y Carlos Vela.

Posteriormente de otro apasionante encuentro lleno de volteretas y golazos que se saldó con un emocionante empate a tres goles, el conjunto Galáctico no bajó los decibeles pese al día de descanso y apuntó su munición, junto al sueco, hacia el mexicano, quien no ha podido derrotarlos aún.

Desde la trinchera de las redes sociales, tanto el LA como el exdelantero del , , Inter, , Milan, entre otros clubes, le recordaron su reciente paternidad al conjunto que viste con los colores negros y oro.

A continuación, cada una de las publicaciones...

El tuit del Galaxy:

cinco intentos. zero victorias. pic.twitter.com/8thFNSDCbU

My city! My game! My rules! pic.twitter.com/g3F9PNTuEV