El futuro de Tevez: ¿MLS, retiro o política?

El Apache se despidió de Boca, pero no aseguró que vaya a colgar los botines y hasta dejó una puerta abierta para regresar al club.

"Si me preguntás ahora, te digo que estoy retirado. Pero en tres meses, no sé...", manifestó Carlos Tevez, en una conferencia de prensa que todavía resuena en los pasillos de La Bombonera. El Apache, el último ídolo, se despidió del club, pero no se refirió a su futuro más allá de su deseo de estar más presente junto a su familia. "Quiero ser esposo, padre, hijo y amigo", expresó, visiblemente emocionado, Carlitos, como escudo ante cada pregunta sobre qué será de su vida en unos meses.

Si bien es posible que ni siquiera él lo sepa, oportunidades no le van a faltar. Hombre de jerarquía, más de uno quisiera tenerlo en el plantel. "Estoy bien físicamente", aclaró. Su problema, en sus propias palabras, es mental: "Esta institución te obliga estar al 120% y yo no lo estoy". De esta manera, se le abre un abanico de posibilidades que van desde seguir jugando hasta un futuro ligado nuevamente a la institución, pero, como Juan Román Riquelme, desde la gestión.

¿FUTURO EN LA MLS?

El fútbol de Estados Unidos es el lugar ideal para que Carlitos tenga una despedida dentro de un campo de juego y no en una sala de prensa. Las oportunidades son múltiples: amén de los económico, por un lado está Gabriel Heinze, gran amigo suyo, en Atlanta United, que recientemente se quedó sin Lisandro López luego de que rescindiera su contrato, mientras que por otro está Wanchope Ábila, junto a Bebelo Reynoso, en Minnesota United. Cualquiera de las dos franquicias podría darle un lugar, aunque el conjunto del Gringo suena más tentador: cuenta con figuras importantes como Alan Franco, Ezequiel Barco, Marcelino Moreno y Josef Martínez y, además, está clasificado a la CONCACAF Champions League.

Por otro lado, Corinthians ya lo ha tentado en el pasado para que vuelva a ponerse la camiseta. Durante su paso entre 2005 y 2006 ganó la Serie A y se lo recuerda con mucho cariño gracias a la increíble cantidad de goles que convirtió (46 en 77 partidos). Si bien el fútbol brasileño puede permitirse pagar una figura como la suya, la situación sanitaria sería un atenuante.

RETIRO

Todas las razones expresadas en su emotivo discurso son genuinas y están directamente vinculadas a su decisión. Tevez sufrió mucho el fallecimiento de su padre y, emocionalmente, los últimos meses le costaron mucho. Ello, sumado al desgaste que genera el día a día y un presente futbolístico complicado jugaron una carta fundamental para que eligiera no continuar. Y bien podría suceder que en los próximos meses apartado del fútbol lo convenzan de que este ciclo ya está cumplido.

El artículo sigue a continuación

INCURSIÓN POLÍTICA

Es sabida la buena relación que hay entre Daniel Angelici y Carlitos, cercano no solo al expresidente del club, sino también a Mauricio Macri. Según el estatuto de la institución, un socio que además sea empleado del club no puede presentarse a elecciones ni votar y solo podrá hacerlo al término de un año. A partir de allí, comenzaron a surgir los rumores, ya que las próximas elecciones son en 2023 y estaría en condiciones de formar parte de alguna coalición opositora a Jorge Amor Ameal.

Sin embargo, tampoco descartó trabajar junto a esta comisión directiva. "Por qué no. Yo siempre voy a estar para el pueblo boquense", dijo durante la conferencia, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a formar parte, por ejemplo, del Consejo de Fútbol que conduce Román.