Frenkie De Jong se resiste a salir del Barcelona

El neerlandés no cede y sigue pensando en no salir del Camp Nou este verano

No quiere irse y desea cumplir su contrato. Ese es el mensaje que se lanza desde el entorno de Frenkie De Jong a todo aquel que pregunta sobre la situación del neerlandés. Desde Can Barça el escenario se dibuja de otra manera. La intención es que el futbolista acepte una oferta y deje dinero en la caja azulgrana. Y si no sale traspasado, el objetivo del club pasa porque se rebaje el salario, uno de los más altos de la plantilla, para encajar en el nuevo escalón salarial propuesto por Joan Laporta y Mateu Alemany. Existe interés de Manchester United y Chelsea y el Barça vería con buenos ojos una venta por un mínimo de 60 millones de euros, pero De Jong no cede y frena su salida. En el club tienen clara la hoja de ruta: o se marcha traspasado para poder acometer el fichaje de Bernardo Silva o se queda, siempre y cuando acceda a reducirse el astronómico salario que le firmó Josep María Bartomeu.

El contrato de De Jong, el gran escollo

Entrado agosto, el club sabe que tiene que encontrar una solución lo antes posible para la situación de Frenkie, porque su futuro se antoja clave para dibujar el mapa de la plantilla y poder inscribir jugadores en LaLiga, toda vez que se ha activado la tercera palanca. En todo caso, De Jong es un elemento clave para entender el complicado puzle salarial que quiere encajar Laporta. El gran escollo, obviamente, es el contrato de Frenkie. Según ha podido saber GOAL, Frenkie llegó al Barça en 2019, con un salario fijo de 14 millones de euros, a los que cabía añadir bonus variables de dos millones más por disputar el 60% de los partidos oficiales y otro por ganar títulos colectivos.

En 2023-24, De Jong cobraría casi 28 "kilos" al año

Según avanzó el diario "Marca", De Jong esta temporada cobraría 18 millones de euros brutos fijos, más tres correspondientes a su bonus de fidelidad, alcanzando los 21 "kilos" anuales, a los que cabría añadir las variables por partidos disputados y títulos conseguidos, bonus que podrían suponer que su salario anual para la temporada 22-23 se disparase hasta los 23-24 millones brutos por temporada. Un salario astronómico, que se crecería incluso aún más en la temporada 2023-24, porque entonces el Barça tendría que abonarle, sin contar bonus por partidos y títulos, una cantidad fija de 18 millones brutos de salario más otros casi 10 por concepto de bonus de fidelidad, alcanzando casi 28 "kilos" al año.

¿Por qué cobraría un salario tan alto?

En la primera temporada de De Jong irrumpió la pandemia y eso influyó en el contrato,ya que el club redujo la ficha de todos los jugadores de manera lineal. Al continuar la COVID-19, el club decidió volver a retocar el contrato del neerlandés. Amplió su contrato por dos temporadas más y difirió su salario, pasando de cobrar 14 millones a sólo 3 "kilos" y posteriormente, unos 9 millones. Ese diferimiento, que entonces sirvió para aliviar las cuentas azulgrana, ahora debe ser satisfecho. Y precisamente por eso, este curso Frenkie tendría que cobrar un fijo de 21 millones de euros y si se queda otra temporada más, su salario se dispararía hasta los casi 28 "kilos" anuales.