Bundesliga
team-logoFriburgo
Europa-Park Stadion
team-logoBorussia Dortmund
Mira en (España)Mira en (Sudamérica)
Salvador Pérez

Freiburgo vs Borussia Dortmund, Bundesliga: dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

SC Freiburg y Borussia Dortmund se enfrentan en partido de la Bundesliga de Alemania.

Borussia Dortmund visita este domingo 14 de diciembre al SC Freiburg en la Jornada 16 de la Bundesliga, en el Europa-Park Stadion a partir de las 15:30 hrs (España).

 Prime Video (España)¡Mira aquí!
 Sky Sports (Latinoamérica)¡Mira aquí!
 Disney Premium (Sudamérica)¡Mira aquí!

SC Freiburg vs Borussia Dortmund: transmisión en TV y Streaming

A través de Prime Video para España, Sky Sports en México y países de Latinoamérica, y Disney Premium para países como Argentina, Brasil y Chile.

Noticias del SC Freiburg

SC Freiburg llega después de caer 2-1 con el 1. FC Heidenheim. Manzambi adelantó a la visita, pero Mainka y Schimmer remontaron el encuentro. En Europa League, Freiburg empató con el RB Salzburgo. 

Freiburg es noveno de la Bundesliga con 16 puntos.

Bundesliga
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Noticias del Borussia Dortmund 

Borussia Dortmund tuvo que conformarse con empate 2-2 a mitad de semana contra el Bodø/Glimt en Champions League. Pese a haberse adelantado en dos ocasiones, no pudo sumar los tres puntos que esperaban. Para colmo, Waldemar Anton se lesionó durante el encuentro de Liga de Campeones de Europa y será baja.

En Bundesliga, BVB es tercero con 28 puntos.

Fecha y Hora del Partido

crest
Bundesliga - Bundesliga
Europa-Park Stadion

Alineaciones

Friburgo contra Borussia Dortmund alineaciones probables

FriburgoHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
N. Atubolu
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
17
Lukas Kübler
29
P. Treu
19
J. Beste
32
V. Grifo
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
6
P. Osterhage
9
L. Hoeler
1
G. Kobel
5
R. Bensebaini
23
E. Can
4
N. Schlotterbeck
10
J. Brandt
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
2
Y. Couto
20
M. Sabitzer
27
K. Adeyemi
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Schuster

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

SCF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

BVB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Frente a Frente

SCF

Últimos partidos

BVB

0

Victorias

0

Empates

5

Victorias

4

Goles marcados

20
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

0