Freiburgo vs Borussia Dortmund, Bundesliga: dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Borussia Dortmund visita este domingo 14 de diciembre al SC Freiburg en la Jornada 16 de la Bundesliga, en el Europa-Park Stadion a partir de las 15:30 hrs (España).

SC Freiburg vs Borussia Dortmund: transmisión en TV y Streaming

A través de Prime Video para España, Sky Sports en México y países de Latinoamérica, y Disney Premium para países como Argentina, Brasil y Chile.

Noticias del SC Freiburg

SC Freiburg llega después de caer 2-1 con el 1. FC Heidenheim. Manzambi adelantó a la visita, pero Mainka y Schimmer remontaron el encuentro. En Europa League, Freiburg empató con el RB Salzburgo.

Freiburg es noveno de la Bundesliga con 16 puntos.

Noticias del Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tuvo que conformarse con empate 2-2 a mitad de semana contra el Bodø/Glimt en Champions League. Pese a haberse adelantado en dos ocasiones, no pudo sumar los tres puntos que esperaban. Para colmo, Waldemar Anton se lesionó durante el encuentro de Liga de Campeones de Europa y será baja.

En Bundesliga, BVB es tercero con 28 puntos.

Fecha y Hora del Partido

Alineaciones

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 D. Kyereh Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Frente a Frente

Clasificación

