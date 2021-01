Francisco Sierralta enfila hacia la Premier League

Sigue acumulando buenas noticias Xisco con Francisco Sierralta como estelar del , que superó 2-1 al Stoke City a domicilio con 73 minutos de un chileno que se consolida en el once titular y que recién fue removido con el marcador bien cómodo gracias a Troy Deeney y Sarr pensando en el desafío de mitad de semana contra el .

El defensor chileno, que ilusiona a la Selección desde el inicio de la Eliminatoria a , dejó atrás las suplencias y entre cinco estelaridades en Championship ha conseguido 12 de 15 puntos posibles con unos Hornets que han equiparado momentáneamente la línea del City, el escolta del (53 contra 46). Además, el zaguero central -que esta jornada se paró a la izquierda de Troost-Ekong- le hizo partido al United hace un par de semanas en la eliminación de la FA Cup.

En Staffordshire, el espigado se llevó una amarilla tempranera y el juez cobró dos faltas de rivales frente a su resistencia. Mantuvo la calma en el centro de la defensa, entregó el 81.3% de sus 32 pases correctamente y como es habitual reventó el balón sin asco cuando apremiaron los Potters a Bachmann y el resto de sus colegas de la última línea. Sacando una durísima tarea adelante el Watford de Pancho no quiere perder el tiempo y pretende volver ya mismo desde donde salió hace unos meses: la Premier.

Los resultados del Watford en la Championship con Francisco Sierralta (23|🇨🇱) como titular.



✅ 1-0 vs. Norwich City

❌ 1-2 vs. Swansea City

✅ 2-0 vs. Town

✅ 1-0 vs. Barnsley

✅ 2-1 vs. (74 min)



Con el chileno en cancha han sacado 12 de 15 posibles. pic.twitter.com/M8BUeNCX8Z