Francia vs. Australia, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Francia y Australia se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Janoub como escenario, se presentan los campeones defensores de la Copa del Mundo, quienes debutan con un rival que buscará ser la sorpresa en el sector.

Los Galos se presentan al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA como líder de su grupo, por encima de selecciones como Ucrania y Finlandia. En 2018 conquistó el título mundial venciendo a Croacia en la final, mientras que en la Eurocopa 2020 se quedaron en la ronda de octavos de final. Francia buscará ganar el trofeo por tercera ocasión (Francia 1998).

Por su parte, los Socceroos clasificaron a su sexto Mundial, siendo su mejor resultado los octavos de final en Alemania 2006. Australia clasificó a Qatar 2022 a través del repechaje internacional, donde derrotó a Perú por 5-4 en la tanda de penales.

¡Ya suenan los himnos! ¡Apenas cinco minutos para que el balón eche a rodar!

El árbitro del encuentro será el sudafricano Victor Gomes, internacional desde 2011.





Por su parte, Graham James Arnold, entrenador de la selección australiana, saldrá con estos once de inicio: Mathew Ryan, Aziz Behich, Kye Rowles, Harry Souttar, Nathaniel Atkinson, Aaron Mooy, Mathew Leckie, Jackson Irvine, Riley McGree, Craig Goodwin, Mitchell Duke.

Este es el once que presentará de inicio Didier Deschamps: Hugo Lloris, Lucas Hernández, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud.

¡Ya tenemos las alineaciones confirmadas por parte de ambas selecciones!

En Francia, Griezmann vuelve a tener las llaves del reino. El lugar donde es "El Principito", el lugar donde mejor se siente.

El otro encuentro de este mismo grupo, que se ha disputado también en el día de hoy entre las selecciones de Dinamarca y Túnez ha acabado con empate a cero en el marcador. Por lo que ambas selecciones disponen un un punto en su casillero, a la espera de lo que hagan a continuación Francia y Australia.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Francia enfrenta a Australia en la fecha 1 del Grupo D del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Janoub.

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports y la TV Pública, en España se podrá disfrutar por la 1 TVE, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

El juego entre Francia y Australia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin, Duke.

