France Football ve a Paul Pogba en el Real Madrid el próximo verano

La prestigiosa revista francesa coloca al centrocampista dejando al Manchester United el próximo verano.

El tiene que empezar a pensar en hacer borrón y cuenta nueva tras una temporada en blanco y la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo, que puede venir aparejada de una remodelación de la plantilla a partir del próximo mes de junio. En esa remodelación uno de los nombres que suenan con más fuerza para vestirse de blanco es el de Paul Pogba.

Este lunes, la prestigiosa revista France Football ha publicado un amplío reportaje sobre el jugador galo y los motivos por los que se debería marchas del para llegar al Santiago Bernabéu, donde Zidane también le ha lanzado algún guiño para que se acabe vistiendo de blanco.

El Barcelona admite que quiso y no pudo fichar a Pogba

El artículo sigue a continuación

"Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender, que sabe atacar. Sabe hacerlo todo en el campo. No forma parte de mi plantilla, juega en el United y lo que ha dicho sobre el Madrid y su deseo de venir si algún día hay una posibilidad de que cuando quiera dejar el United... Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?", aseguró en una de sus primeras ruedas de prensa tras su vuelta al banquillo.

Pogba: "El Real Madrid es un sueño para todos y está Zidane como entrenador

De hecho, Zidane ya quiso fichar a Pogba en 2016 pero en ese momento, el Real Madrid evitó entrar en la puja con el Manchester United, que fue el club que consiguió que dejara la tras una espinosa negociación con el agente del francés, Mino Raiola.