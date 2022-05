Fracaso consumado: América, a reconstruir con lo que hay

Sentido común y cambio de prioridades. América de Cali, de la mano de Alexandre Guimaraes, se olvidó de la Liga y ante Pasto salió a cumplir con el calendario, con total profesionalismo, pero también con la cabeza en los próximos desafíos que tiene.

La lógica por encima de la matemática que aún dejaba una mínima posibilidad. El recién llegado entrenador se fue para Pasto con un plantel alterno, con muchos juveniles, a darles minutos y mirar alternativas para complementar mejor la ‘titular’ que entre semana buscará no despedirse temprano de la Copa ante Unión Magdalena.

El artículo sigue a continuación

Los locales aprovecharon y liquidaron todo en cuestión de media hora, pero el pundonor rojo lo llevó a reaccionar en el segundo tiempo y por lo menos llevarse el gol de la honra. Honra que estará en juego ante los ‘Bananeros’ en el Sierra Nevada, porque quedarse al margen en octavos de final de la Copa BetPlay sería otro fracaso durísimo para la institución.

Y para evitar tal catástrofe, aprovechando que la serie está abierta, Guimaraes tendrá que mejorar bastante la producción del equipo en todas sus líneas, algo que no ha podido lograr aún en las fechas que lleva al frente. Porque además, ‘Guima’ no tiene otra salida que reconstruir al América con lo que tiene hoy, pues a mitad de año no habrán contrataciones y ejecutar un plan adecuado para el proyecto deportivo tendrá que esperar hasta 2023.

Es lo que queda, es lo que hay, es lo que Osorio y las malas decisiones dirigenciales le dejaron para el segundo semestre. Hoy material nuevo para empezar de cero, al América le toca echar los cimientos del 2022-II sobre las cenizas de un primer semestre para el olvido.