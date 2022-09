Formación de Chile vs. Qatar, amistoso internacional de la fecha FIFA: citados, once y suplentes

La Roja cierra su gira por Europa enfrentando al anfitrión de la Copa del Mundo buscando cortar su sequía goleadora: acumula seis partidos sin anotar.

Chile cierra su gira por Europa este martes enfrentando a Qatar, en Austria, en el marco de la fecha FIFA que se realiza a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

Este choque le servirá a los anfitriones de la justa para seguir tomando ritmo en la antesala a su participación en el certamen intercontinental por el Grupo A que comparte con Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Mientras que a Eduardo Berizzo le permitirá probar nuevas fórmulas antes de arrancar un nuevo proceso clasificatorio tras no lograr el boleto a la cita planetaria que arranca el 20 de noviembre en Al Bayt Stadium, en Jor.

El partido, que se jugará en el Franz Horr Stadion de Viena, será el primer apretón en la historia de ambas selecciones, aunque La Roja mantiene un amplio dominio ante representantes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) con un balance de 12 victorias, siete empates y solo cuatro derrotas.

Consignar que el combinado nacional llega a esta cita luego de caer 0 a 2 frente a Marruecos en el RCDE Stadium de Cornellá de Llobregat, acumulando una sequía de seis partidos sin marcar (545'). De hecho, el último gol de los criollos fue en febrero de este año, cuando Alexis Sánchez sentenció la victoria por 2-3 frente a Bolivia, en La Paz, por las Eliminatorias Sudamericanas. En contraparte, los nacionales han encajado 6 tantos en los partidos dirigidos por el exentrenador de Paraguay, quien aún no ha podido ganar en cuatro presentaciones.

Mientras que los de Félix Sánchez vienen de perder por el exacto marcador a manos de Canadá en el mismo reducto en el que reciben al 'Equipo de Todos', esto después de inclinarse 0-3 ante Croacia Sub 23 en un partido no oficial.

Cabe destacar que Guillermo Maripán no viajó de Catalunya a Viena por una lesión y fue desconvocado del grupo para retornar a Monaco. Mientras que el adiestrador confirmó que realizará algunos cambios respecto a la oncena que paró ante los leones del Atlas. "Vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio y no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida", explicó.

Asimismo reveló que "va a atajar Arias porque queremos ver porteros y rendimientos. Brayan (Cortés) lo ha hecho bien y ha demostrado sus cualidades, pero también queremos ver a Gabriel en acción para poder compararlos. Esa es la idea de que estemos juntos aquí", dijo.

Por otra parte, confirmó las bajas de Charles Aránguiz y Erick Pulgar. "No están disponibles para este partido. Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó".

De hecho, la Federación emitió un comunicado informando que el futbolista del Bayer Leverkusen fue liberado debido a que presentó "una patología tendinosa que supera los plazos de recuperación del tiempo que resta de esta convocatoria".

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Qatar - Chile FECHA Martes, 27 de septiembre ESTADIO Franz Horr Stadion HORARIO 14:00

LOS CONVOCADOS DE CHILE

Arqueros

Gabriel Arias | Racing (Argentina)

Brayan Cortés | Colo Colo

Cristóbal Campos | Universidad de Chile

Defensas

Paulo Díaz | River (Argentina)

Valber Huerta | Toluca (México)

Guillermo Maripán | AS Monaco (Francia)

Gary Medel | Bologna (Italia)

Nayel Mehssatou Sepúlveda | Kortrijk FC (Bélgica)

Eugenio Mena | Racing (Argentina)

Francisco Sierralta | Watford FC (Inglaterra)

Jeyson Rojas | Colo Colo

Gabriel Suazo | Colo Colo

Volantes

Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen (Alemania)

Víctor Felipe Méndez | CSKA Moscú (Rusia)

Jean Meneses | Toluca (México)

Marcelino Núñez | Norwich City (Inglaterra)

Erick Pulgar | Flamengo (Brasil)

Diego Valdés | América (México)

Arturo Vidal | Flamengo (Brasil)

Williams Alarcón | Unión La Calera

Esteban Pavez | Colo Colo

Delanteros

Ben Brereton Díaz | Blackburn Rovers (Inglaterra)

Juan Delgado | Pacos de Ferreira (Portugal)

Ángelo Henríquez | Miedź Legnica (Polonia)

Alexis Sánchez | Olympique de Marsella (Francia)

Diego Valencia | Salernitana (Italia)

Clemente Montes | Universidad Católica

Darío Osorio | Universidad de Chile

LOS NOMBRES DE QATAR

Arqueros: Saad Al-Sheeb, Meshaal Barsham, Yousef Hassan, Mohammad Al-Bakri, Salah Zacaria.

Defensas: Ró-Ró, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Musaab Khidir Mohammed, Musab Kheder, Bassam Al-Rawi, Ahmed Fadhel, Homam El-Amin, Ahmed Suhail, Jassem Al-Jaber, Muhammad Ayyash.

Volantes: Muhammed Waad, Ali Assadalla, Salem Al-Hajri, Karim Boudiaf, Assim Madibo, Abdurahman Mostafa, Abdelaziz Hatem, Mustafa Tarek, Osama Al-Tairi.

Delanteros: Akram Afif, Hassan Al-Haydos, Mohamed Muntari, Ismail Mohammed, Almoez Ali, Khaled Munir, Hazem Ahmed, Ahmed Alaaeldin, Yousuf Abdurisag, Naif Al-Hadhrami.

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

Gabriel Arias; Juan Delgado, Gary Medel, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Williams Alarcón, Arturo Vidal, Diego Valdés; Alexis Sánchez, Ben Brereton Díaz y Jean Meneses. DT: Eduardo Berizzo.

Qatar: Saad Al Sheeb; Homam El-Amin Ahmed, Musab Kheder, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Ró-Ró; Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Ali Assadalla; Almoez Ali, Akram Afif. DT: Félix Sánchez.

Bancas: A confirmar.

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE

El cruce entre Chile y Qatar se podrá ver por TNT Sports 2 y HD, aunque Chilevisión transmite por televisión abierta. Por streaming se ve desde Estadio TNT Sports, mientras que los clientes de TNT HD o 2 pueden verlo en Zapping, Entel TV, Movistar Play, DirecTV GO y VTR Play.