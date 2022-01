Formación de Boca vs. Colo Colo, por el Torneo de Verano 2022: convocados, once y suplentes

Boca sale a la cancha por primera vez en 2022. En medio de la pretemporada de cara a un semestre donde afrontará la Copa de la Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize afronta su primer amistoso del año frente a Colo Colo, en el marco del Torneo de Verano 2022.

Tras la decisión de disputar el certamen en Buenos Aires en lugar de San Juan debido al aumento generalizado de casos de coronavirus, el encuentro se disputará este lunes 17 de enero desde las 21, en UNO, el estadio de Estudiantes de La Plata.

LOS CONVOCADOS DE BOCA

Sin refuerzos oficializados, más allá de que ya hay un acuerdo total para la llegada de Nicolás Figal y el regreso de Darío Benedetto está a la vuelta de la esquina, el Xeneize afrontará su primer encuentro del año con la misma base de 2021, aunque entre los convocados contra el Cacique aparecen dos caras nuevas respecto al semestre pasado: Gastón Ávila, que regresó desde Rosario Central para entrar en la consideración de Sebastián Battaglia, y Walter Bou, cuya presencia llama la atención porque está avanzado su regreso a Defensa y Justicia -que comprará una parte de su pase-.

📋 Lista de concentrados para enfrentar mañana a Colo Colo por el Torneo de Verano en La Plata. ¡Todo listo para estrenar el 2022!#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/dT0CbFVDBK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 16, 2022

En cuanto a las ausencias, los que se perderán el encuentro por distintas lesiones son Marcos Rojo (molestia muscular), Jorman Campuzano (esguince de rodilla), Norberto Briasco (esguince de tobillo) y Valentín Barco (traumatismo de rodilla), así como también Marcelo Weigandt, quien todavía tiene para un largo tiempo de recuperación por la operación en el hombro a la que se sometió en octubre pasado.

Pero también hay algunas bajas que llaman la atención porque no responden a cuestiones físicas: Carlos Zambrano, Agustín Almendra y Cristian Pavón se quedaron afuera de la nómina, a pesar de que se vienen entrenando a la par de sus compañeros. El peruano perdió mucho terreno en la consideración del DT, mientras que los otros dos se perdieron algunos días de trabajo por haber dado positivo de coronavirus y no vienen participando de los ensayos de fútbol. Los otros dos futbolistas que están realizando la pretemporada y no aparecen en la convocatoria son Ramón Ábila y Mateo Retegui, quienes no entran en los planes del entrenador y están a la espera de una oferta para cambiar de aire.

El artículo sigue a continuación

LA FORMACIÓN DE BOCA

Para enfrentar a Colo Colo, Battaglia piensa en poner un equipo con lo mejor que tiene a disposición, con un equipo en el que destaca la presencia de Gastón Ávila, quien se perfila para ser titular tras su regreso al club ante la ausencia de Rojo. El otro nombre que se destaca es el de Nicolás Orsini, quien luego de un 2021 plagado de lesiones buscará ganar terreno en los planes del DT.

¿El probable equipo? Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini, Sebastián Villa.

LOS SUPLENTES DE BOCA

A definir.