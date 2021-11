Universidad Católica es el primer tetrasupercampeón

Nicolás Guerra, Roberto Gutiérrez, Joe Abrigo y Federico Mateos. Se repetían los nombres propios que percutaban al arco de Sebastián Pérez en un segundo tiempo estelar de Ñublense en la Supercopa 2021, que forzó los penales en Collao contra una Universidad Católica que pujó por el gol con inexactitudes y apenas encontró igualar por medio de un tiro desde los 12 pasos de Fernando Zampedri, que se aprovechó de una mano de Rafael Caroca para angular al máximo su disparo. 7-6 lo ganó en la definición absoluta el campeón de Primera al monarca de la B, que convive cada vez más fuerte en la división de honor.

Si Nicola Pérez estuvo a la altura del Toro durante el desarrollo, también Zanahoria a la de Guerra y Abrigo, los que encontraron su marco. Sí Mateos se aprovechó de una jugada inconclusa para angular su puntería, y la igualdad del '9' cruzado coronó su búsqueda. Pero en finales tan friccionadas, con 90 minutos no basta cuando se impone la fricción, la maratón de las tarjetas y las faltas sucesivas, que decayeron en el complemento para propiciar un escenario más abierto.

Los goles y el relato de GOAL para U. Católica vs. Ñublense

Eran Pérez y Pérez. Nicola y Sebastián frente a frente. Y a la ceremonia le sobraron los nervios. El Zana le adivinó la dirección a Mateos y paró su tiro a media altura. Hizo lo propio el uruguayo cuando le dio blando Buonanotte, Manuel Rivera no dudó en darle cruzado para abrir la serie, Marcelino Núñez abrió con confianza su derecha y empató, Joe Abrigo engañó al ex Everton con un balazo al centro, Alfonso Parot rompió el arco con la joya de la noche en Concepción y Nicolás Guerra encontró el punto de mira con sutilezas así como Ignacio Saavedra el techo pese al roce de Nicola.

No pudo tocar Zanahoria el balón furioso del Nico Vargas, que patea en el campeonato, y Zampedri cerró el cinco por lado con un lanzamiento a colocar. Si faltaba que despuntara más Nicola agarró la pelota y reventó la resistencia de su colega para dejar el duelo 5-4, que volvió a emparejar Tomás Asta-Buruaga con la exacta sangre fría que Bernardo Cerezo de borde interno para sostener aquella ventaja que resistió con responsabilidad la escuadra de un Jaime García que, fuera del verde, lo vivía quizá con más delirio que sus atletas.

Valber Huerta con la pierna izquierda metió el sexto de la franja, abierto a la derecha del meta, y contó con un inspirado Zanahoiria que abrió su mano justo para dejar en el techo del cielo al tricampeón nacional. Diego Valencia tardó pero no estaba en ningún guion la posibilidad de que Pollo fallase. Universidad Católica ganó las últimas tres, y ya es tetrasupercampeón merced a sus 4 coronas en las estanterías.