Flick busca igualar el hito histórico de Mourinho

Este sábado, el Spotify Camp Nou recibe el derbi entre Barcelona y Espanyol, correspondiente a la jornada 31 de La Liga 2025-2026.

El Barcelona lidera La Liga con 76 puntos, mientras el Espanyol es décimo con 38 y busca un resultado positivo en un derbi siempre intenso.

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Según Mundo Deportivo, el Barça de Hansi Flick aspira a un hito: ganar la Liga con 100 puntos.

A falta de ocho jornadas, los azulgranas tienen 76 puntos; si ganan todos los partidos, llegarían a esa cifra excepcional, lograda solo dos veces en la historia de la competición.

La única vez que se alcanzó fue en la temporada 2012-2013, cuando el Barcelona de Tito Vilanova sumó 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas, con 115 goles a favor. La gran estrella fue Lionel Messi, autor de 46 goles, en una campaña en la que el equipo marcó en todos los partidos de Liga, algo que no se lograba desde 1944, cuando lo consiguió el Valencia.

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Antes, el Real Madrid había sido el primero en pasar los 100 puntos en 2011-2012, con José Mourinho, al ganar 32 partidos, empatar 4 y perder 2. y marcó un récord de 121 goles, con Cristiano Ronaldo como máximo anotador.

Hoy el Barcelona de Flick tiene un reto: ganar los ocho partidos que quedan para igualar o superar ese hito. No será fácil por el calendario apretado y los rivales complicados.

En casa recibirá a Espanyol, Celta, Real Madrid y Betis, y visitará a Getafe, Osasuna, Alavés y Valencia, cerrando la temporada el 24 de mayo.

El camino es largo y difícil, pero el objetivo es claro: escribir un nuevo capítulo en la historia de la Liga y batir un récord que solo se ha logrado una vez en el «Camp Nou».

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